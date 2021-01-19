Оксана Акиньшина назвала феминизм уделом некрасивых женщин

Артистка заявила, что не видит смысла в борьбе за равные зарплаты, утверждая, что хорошего специалиста все равно оценят, независимо от гендерной принадлежности. Знаменитость также отметила, что мужчины и женщины слишком разные, и что борьба за равноправие — «заведомо проигрышная история». «Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Но я точно знаю, что за каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина», — подчеркнула Акиньшин, пишет Lenta.ru.