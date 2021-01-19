Стартовл прием заявок на участие в конкурсе молодых дизайнеров ERKI Moeshow
Эскизы на конкурс модельеров ERKI Moeshow 2021 можно отправлять до 8 марта, а участников модного шоу этого года объявят в середине марта.
Эскизы на конкурс модельеров ERKI Moeshow 2021 можно отправлять до 8 марта, а участников модного шоу этого года объявят в середине марта.
Участвовать могут молодые дизайнеры, окончившие среднюю школу, студенты академий или университетов, а также закончившие учебные заведения молодые люди, если с момента выпуска прошло не более трех лет Rus.err.ee.
Жюри объявит отобранные на модное шоу работы 15 марта на интернет-странице конкурса, а также на своих страницах в социальных сетях.
Само шоу запланировано на конец мая, оно пройдет уже в 34-й раз. Организованный студентами Эстонской художественной академии модный показ привлекает также участников из других стран - ежегодно работы отбирает международное жюри, а на подиуме свои работы демонстрируют представители разных стран.