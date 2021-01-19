Стартовл прием заявок на участие в конкурсе молодых дизайнеров ERKI Moeshow

Участвовать могут молодые дизайнеры, окончившие среднюю школу, студенты академий или университетов, а также закончившие учебные заведения молодые люди, если с момента выпуска прошло не более трех лет Rus.err.ee.

Жюри объявит отобранные на модное шоу работы 15 марта на интернет-странице конкурса, а также на своих страницах в социальных сетях.