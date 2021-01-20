Пять утренних привычек, которые помогают худеть

Самый полезный режим питания – тот, в котором основную норму калорий мы получаем с утра. К этому выводу пришли исследователи Университета Тель-Авива. Скорость обмена веществ в течение дня меняется: чем ближе к вечеру, тем он медленнее, а вот с утра мы и правда можем есть все, что захотим.

Ну, и кроме того, если мы отказываемся от завтрака, организм немедленно переходит в режим экономии и в течение дня будет каждую полученную калорию откладывать про запас, а не перерабатывать в энергию.

Прогуляться под утренним солнцем