Почему нельзя выбрасывать носки без пары

«Рамблер» рассказывает, почему не стоит выкидывать носки, у которых нет пары.

Насадка на швабру

Носок может стать отличной насадкой, если вы не хотите тратить на новую. Достаточно растянуть носок и надеть его на швабру с двух сторон. Он будет собирать грязь и отлично подойдет для мытья пола. Так вы не только дадите вторую жизнь носку, но и сильно сэкономите.

Хранение

Старые носки имеют некоторые свойства, которые могут пригодится в быту. Например, в них можно хранить сувениры во время перевозки из одной страны в другую. В носках можно хранить обувь, чтобы она не пачкалась и не царапалась.

Ароматические травы

В носок можно положить сухие ароматные травы, которые будут наполнять комнату приятным запахом. Кроме того, такие саше можно класть в шкаф с одеждой и постельным бельем, чтобы у ткани не было неприятного запаха.

Сухая грелка

Если у вас дома нет грелки, в которую можно налить воду, можете воспользоваться старым носком. Для того, чтобы сделать сухую грелку, возьмите рис и насыпьте его в носок и перевяжите. После этого отправьте предмет в микроволновку на 2-3 минуты.

Уборка пыли

Носки помогут вам вытереть пыль в труднодоступных местах благодаря тому, что вы сможет просунуть в них пальцы. Носками, надетыми на руку, удобно чистить жалюзи, протирать листья комнатных растений или вентилятор.

Чехол для зонта