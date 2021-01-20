Голубые тени и другие тренды из прошлого, которые популярны сейчас

Густые брови — тоже привет 50-м. Хотя в следующем сезоне в моде по-прежнему естественные образы, они остаются в тренде. В духе времени — укладка с эффектом «брови скаус», которая позволяет придать им необходимый объем и визуально сделать более густыми. Основная тенденция — не затемнять брови, а лишь слегка акцентировать: они не должны слишком выделяться на фоне других черт лица. Поэтому отдать предпочтение стоит натуральному цвету и легкому прокрашиванию: не столько для коррекции, сколько для того, чтобы сделать их более аккуратными. Создать иллюзию объема с помощью макияжа помогут специальные помады для бровей, а не только привычные карандаши, тени и гели. Благодаря кремовой текстуре, насыщенной пигментами, она способна придавать бровям и цвет, и форму, которые будут смотреться натурально. Если правильно расчесать брови — снизу вверх, а затем нанести макияж с помощью такой помады и зафиксировать гелем с сильной фиксацией, результат будет стойким и эффектным.

Еще один подиумный тренд — брови-ниточка, которые были в моде в 90-х, а также обесцвеченные брови, правда, такой вариант вряд ли многим придется по вкусу.