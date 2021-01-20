Голубые тени и другие тренды из прошлого, которые популярны сейчас
Визажист рассказала о бьюти-приемах наших мам и бабушек, которые вернулись в моду.
Визажист рассказала о бьюти-приемах наших мам и бабушек, которые вернулись в моду.
Новое — это хорошо забытое старое: то, что было модно десятилетия назад, опять на пике популярности. Об актуальных вариантах макияжа, а также о том, что из трендов прошлого лучше оставить в 2020 году, читателям Wday.ru рассказала российский визажист Елена Капитонова.
1. Стрелки: долой перфекционизм!
Модные показы определяют не только тенденции в гардеробе, но и задают тон в макияже. В 2021-м бьюти-гуру предлагают легкую небрежность: в тренде — ретрострелки, в том числе красные, угольная подводка глаз по контуру, «круговые» стрелки, широкие без середины или классические черные, которые в лучших традициях Голливуда расширяются от внутренних уголков глаз к внешним. А также новые сочетания оттенков smoky eyes, который ведущие визажисты предложили облегчить, заменив тяжелые серые и черные тени пастельными тонами. Наносить стрелки можно, используя карандаш или подводку, главное — помнить, что популярен слегка неровный, как бы небрежный край.
2. Голубые и лиловые тени: с чем их сочетать
Пастельные тени, голубые и лиловые тона снова в модной палитре (к слову, с подиумов голубой цвет никуда не уходил). Поэтому вопрос о том, с чем их сочетать, весьма актуален. Но если раньше для выбора оттенка принято было использовать цветовой круг (т.е. цвета подбирались по контрасту, где сине-фиолетовым соответствовали желто-оранжевые), то сегодня этих правил можно не придерживаться. А при желании — следовать цветовой гамме, обрамив лиловые тени холодными оттенками, например, розовыми. И, как раньше, сочетать яркий макияж глаз с нюдовой помадой либо прозрачным блеском для губ, который станет особенно актуальным.
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3. 50 оттенков красного
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Густые брови — тоже привет 50-м. Хотя в следующем сезоне в моде по-прежнему естественные образы, они остаются в тренде. В духе времени — укладка с эффектом «брови скаус», которая позволяет придать им необходимый объем и визуально сделать более густыми. Основная тенденция — не затемнять брови, а лишь слегка акцентировать: они не должны слишком выделяться на фоне других черт лица. Поэтому отдать предпочтение стоит натуральному цвету и легкому прокрашиванию: не столько для коррекции, сколько для того, чтобы сделать их более аккуратными. Создать иллюзию объема с помощью макияжа помогут специальные помады для бровей, а не только привычные карандаши, тени и гели. Благодаря кремовой текстуре, насыщенной пигментами, она способна придавать бровям и цвет, и форму, которые будут смотреться натурально. Если правильно расчесать брови — снизу вверх, а затем нанести макияж с помощью такой помады и зафиксировать гелем с сильной фиксацией, результат будет стойким и эффектным.
Тенденция № 1: отсутствие макияжа, потому что в моде — торжество естественности. В связи с этим makeup в стиле Ким Кардашьян уходит в прошлое: контуринг, пышные ресницы и плотный тон — то, с чем в этом сезоне визажисты предлагают попрощаться. Если совсем недавно они советовали только имитировать отсутствие макияжа, то в новом сезоне голосуют за абсолютную натуральность.
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Хоть матовая помада нюдового оттенка — классика, хитом будет не она, а блески.
«Нет» придется сказать и интенсивным алым, оранжевым и персиковым оттенкам румян, которым стоит предпочесть естественный тон.
Чистое, свежее лицо с легким румянцем — горячий тренд нового сезона. Но если очень хочется внести в жизнь яркие краски, — можно смело экспериментировать с 50 оттенками красного, чтобы выбрать «свою» помаду, вместо скучного серого нанести радужный smoky eyes, сделать угольную подводку а-ля Нефертити. Главное — дозировать и умело сочетать цвета, тогда образ будет стильным и индивидуальным.