Что с ним не так: мифы и правда об одиноких мужчинах

Если мужчина уже очень долго один, многим сразу кажется, что с ним что-то не так. «Закоренелые» холостяки обросли множеством мифов, касающихся своего характера, особенностей и причин одиночества, пишет «Лиза». Все ли они правильные?

Мифы: долго одинок, значит…

1. соблазнитель

Бабник, дон жуан, коварный соблазнитель — как ни назови, смысл понятен. Большинство уверено, что, если мужчина одинок, значит, на самом деле все совсем не так, и женщин у него огромное количество. Особенно часто так считают женщины, которых обманывали собственные мужчины.

2. Маменькин сынок

Он просто буквально влюблен в свою маму, и ни одна другая женщина ее не заменит. Мало кто из представительниц прекрасного пола горит желанием конкурировать с такой матерью. Конфликты никому не нужны.

А еще такой мужчина, по мнению других, вероятно, мямля, подкаблучник, не умеет сам принимать решения — но в жизни эти факторы могут быть совершенно никак не связаны. 3. Покинутый, но все еще любящий

Этот миф даже романтичный. Его бросила супруга, но он все еще любит ее. Хотя шансов у него давно нет. При этом каждая женщина будет считать, что он встречается с ней из мести или просто чтобы временно заглушить боль, а еще — что всегда, находясь рядом с ней, представляет свою бывшую жену. В таких случаях женщина всегда будет мысленно сравнивать себя с его бывшей, что чревато неуверенностью, ревностью, даже неврозами.

4. Просто странный

Раз один, значит, никто с ним не мог ужиться. Видимо, у него «куча тараканов» в голове, при этом он совершенно не желает с ними расставаться даже ради любимой женщины — вот ее и нет рядом. Но ведь по сути у всех нас есть какие-то привычки, которые окружающие могут счесть странными.

5. Нетрадиционной ориентации

Такое мнение сегодня очень распространено. Многие женщины уверены, что, если мужчина не встречается с женщинами, значит, наверняка они его просто не интересуют, и он предпочитает свой пол, но просто не признается, ведь это все равно пока не одобряется так же, как и отношения между представителями разного пола.

Правда: почему он одинок

Причин, почему мужчины предпочитают оставаться одинокими, очень много. Отчасти они могут даже соответствовать стереотипам, причем, даже сразу нескольким. Но далеко не всегда. Истоки холостяцкой жизни очень часто могут лежать как в самом детстве (после конфликта родителей ему самому не хочется повторять их опыт), так и во взрослой жизни (неудачные отношения).

Очень часто мужчины просто недостаточно уверены в себе, особенно после долгого перерыва в отношениях , они боятся неудачи в общении, а тем более, в интимной близости, поэтому предпочитают вовсе избегать этого. Это очень уязвимая тема для сильного пола.

Некоторые же на самом деле верят в большую любовь, но просто никак не могут ее найти. Но и рассказывать о своей излишней сентиментальности и романтичности тоже не хотят.