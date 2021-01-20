Что с ним не так: мифы и правда об одиноких мужчинах
Они очень многим кажутся странными, отношение к их одиночеству чаще негативное. Что же кроется за таким образом жизни?
Они очень многим кажутся странными, отношение к их одиночеству чаще негативное. Что же кроется за таким образом жизни?
Если мужчина уже очень долго один, многим сразу кажется, что с ним что-то не так. «Закоренелые» холостяки обросли множеством мифов, касающихся своего характера, особенностей и причин одиночества, пишет «Лиза». Все ли они правильные?
Мифы: долго одинок, значит…
1. соблазнитель
Бабник, дон жуан, коварный соблазнитель — как ни назови, смысл понятен.
2. Маменькин сынок
Он просто буквально влюблен в свою маму, и ни одна другая женщина ее не заменит. Мало кто из представительниц прекрасного пола горит желанием конкурировать с такой матерью. Конфликты никому не нужны.
Этот миф даже романтичный. Его бросила супруга, но он все еще любит ее. Хотя шансов у него давно нет. При этом каждая женщина будет считать, что он встречается с ней из мести или просто чтобы временно заглушить боль, а еще — что всегда, находясь рядом с ней, представляет свою бывшую жену.
Раз один, значит, никто с ним не мог ужиться. Видимо, у него «куча тараканов» в голове, при этом он совершенно не желает с ними расставаться даже ради любимой женщины — вот ее и нет рядом. Но ведь по сути у всех нас есть какие-то привычки, которые окружающие могут счесть странными.
5. Нетрадиционной ориентации
Такое мнение сегодня очень распространено. Многие женщины уверены, что, если мужчина не встречается с женщинами, значит, наверняка они его просто не интересуют, и он предпочитает свой пол, но просто не признается, ведь это все равно пока не одобряется так же, как и отношения между представителями разного пола.
Правда: почему он одинок
Некоторые же на самом деле верят в большую любовь, но просто никак не могут ее найти. Но и рассказывать о своей излишней сентиментальности и романтичности тоже не хотят.
Среди причин может быть и скрытый гомосексуализм, в котором мужчина боится признаться даже сам себе.