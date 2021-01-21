Диетологи назвали 12 правил похудения без диет

Диетологи Великобритании перечислили условия, которые позволят людям с лишним весом избавляться от него, не соблюдая определенный тип диеты, и не слишком ограничивая себя в питании.

Как сообщает британское The Sun. советы поступили от экспертов Национальной службы здравоохранения. Все они объединены в 12 предлагают «уловок» – правил, способных, став привычками, помочь похудеть навсегда.

Правило 1

Не сидите сиднем весь день. Он должен быть разбить короткими отрезками физической активности. К примеру, поприседайте в то время, когда чистите зубы, во время рекламной паузы в сериале, отожмитесь от стены, пока заваривается чай, побегайте или попрыгайте на месте.

Правило 2

Одно из наиболее важны: не пейте слишком много алкоголя. Злоупотребление спиртосодержащими напитками приводит к росту массы тела, и причина не только в калориях, которые содержатся в нем самом.

Правило 3

После 12.00 не пейте кофе. Это может привести к нарушению режима сна, а впоследствии, привести к набору массы тела. Ночью надо спать хорошо, уверены английские врачи.

Правило 4

Если вы любите фруктовые соки, сквоши и всевозможные сладкие напитки, лучше смените их водой, чаем и молоком. Так вы скорее напьетесь и не будете от жажды поглощать большое количество сахара, которое неизменно добавляется в эти напитки.

Правило 5

Гуляйте, советуют врачи. Тем более, что речь идет не о часовых заходах в скандинавском стиле. Просто каждое утро надо начинать с прогулки протяженностью в 10 минут.

Правило 6

Откажитесь от раздельного питания. За один большой прием пищи съедайте как можно больше, чтобы не хотелось перекусить в течении дня.

Правило 7

Не стоит отказываться от обожаемого шоколада. Просто смените молочный или белый на темный. А лучше распробуйте горький, в котором не менее 70% занимает какао.

Правило 8

Приелись огурцы? Ешьте помидоры. Когда надоедят и они, можно переходить на зеленую фасоль. Правило в том, чтобы избегать однообразия. Просто каждую неделю пробуйте новые овощи.

Правило 9

Когда вы собираетесь в магазин, заранее составьте список того, что собираетесь купить. И следуйте ему, не отвлекаясь на посторонние продукты. Это сэкономит вам не только деньги, но и здоровье.

Правило 10

Да, некоторым из нас сложно гулять без цели и компании. Чтобы ввести в правило прогулки дважды в неделю, попросите ваших друзей гулять вместе. Немного здоровья не повредит и им.

Правило 11

Необходимый элемент здоровья – положительные эмоции. Поэтому найди способ получить их непривычным способом, а не поглощая еду. Тут единого рецепта нет: кому-то подойдут головоломки, кому-то – танцы или пение, а кто-то просто лишний раз поболтает по телефону с веселым другом.

Правило 12