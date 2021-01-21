В Cети есть миллионы картинок с примерами, как определить форму лица женщине. Вот только эти наглядные пособия — всего лишь рисунки: так выглядит круглое, а так — ромбовидное с высокими скулами. Увы, все эти картинки не помогут самостоятельно определить форму лица. Дело в том, что наш мозг устроен так, что сами себя мы видим несколько иначе, чем видят нас окружающие. Чаще всего мы видим себя лучше, чем есть! Проще говоря, мозг дает сигнал включить «ретушь» и «фильтры», как для фото в Instagram. Это заложено природой и действует только в отношении себя, а не посторонних.

Ученые из Европы даже провели такой эксперимент — сфотографировали простых людей. Один снимок отретушировали, другой оставили оригинальным, а затем попросили участников найти подлинник. Почти все выбрали приукрашенную версию себя! Зато когда им дали задание найти подлинное фото другого человека, ошибок не было.

Зеркала, фото и видеокамеры тоже искажают реальность, могут сделать нас красивее или наоборот. Стремиться увидеть «истинное» свое лицо незачем, но важно знать, какая у лица форма. Зачем? Чтобы максимально правильно подобрать прическу и макияж. Для мужчин, кстати, определить форму лица тоже важно: эти знания пригодятся при подборе стрижки, формы бороды и усов.

Как определить форму лица мужчине или женщине? Предлагаем отказаться от субъективных оценок, сделав выбор в пользу точного расчета.

Квадратная форма лица

Квадратным лицо делают широкие скулы, и это выглядит очень красиво! Данный факт своим примером доказывает актриса Кира Найтли. Глядя на нее, кажется, что классика — овальное лицо — это так скучно!

Как определить, являетесь ли вы обладательницей квадратной формы лица?

Первый показатель: измерьте расстояние от подбородка до лба, полученную цифру разделите на 3.

Второй показатель: измерьте расстояние от подбородка до кончика носа.

Теперь сравниваем первый и второй показатели. Если вторая цифра больше первой, то лицо квадратное.

Есть еще способ: измерьте скулы, лоб и щеки. У обладательниц квадратного лица эти цифры будут почти одинаковыми.

Овальная форма лица

Классический пример овального лица — актриса Меган Фокс. У звузды высокий лоб, вытянутый подбородок и достаточно высокие скулы (но выдаются они не слишком заметно).

Как определить, являетесь ли вы обладательницей овальной формы лица?

Проводим те же самые измерения, что описаны выше. Для овальной формы лица показатели по пункту один и пункту два будут почти одинаковыми.

Еще один способ определить форму лица. Вычислите самую широкую часть. Если это скулы, а линии лба и подбородка меньше, то вы — обладательница овальной формы.

Круглая форма лица