Как определить форму лица
Wday.ru рассказывает, как правильно определить, какая форма лица у вас, и объясним, почему это невозможно сделать на глазок.
Wday.ru рассказывает, как правильно определить, какая форма лица у вас, и объясним, почему это невозможно сделать на глазок.
В Cети есть миллионы картинок с примерами, как определить форму лица женщине. Вот только эти наглядные пособия — всего лишь рисунки: так выглядит круглое, а так — ромбовидное с высокими скулами. Увы, все эти картинки не помогут самостоятельно определить форму лица. Дело в том, что наш мозг устроен так, что сами себя мы видим несколько иначе, чем видят нас окружающие. Чаще всего мы видим себя лучше, чем есть! Проще говоря, мозг дает сигнал включить «ретушь» и «фильтры», как для фото в Instagram. Это заложено природой и действует только в отношении себя, а не посторонних.
Ученые из Европы даже провели такой эксперимент — сфотографировали простых людей. Один снимок отретушировали, другой оставили оригинальным, а затем попросили участников найти подлинник. Почти все выбрали приукрашенную версию себя! Зато когда им дали задание найти подлинное фото другого человека, ошибок не было.
Зеркала, фото и видеокамеры тоже искажают реальность, могут сделать нас красивее или наоборот. Стремиться увидеть «истинное» свое лицо незачем, но важно знать, какая у лица форма. Зачем? Чтобы максимально правильно подобрать прическу и макияж. Для мужчин, кстати, определить форму лица тоже важно: эти знания пригодятся при подборе стрижки, формы бороды и усов.
Как определить форму лица мужчине или женщине? Предлагаем отказаться от субъективных оценок, сделав выбор в пользу точного расчета.
Квадратная форма лица
Квадратным лицо делают широкие скулы, и это выглядит очень красиво! Данный факт своим примером доказывает актриса Кира Найтли. Глядя на нее, кажется, что классика — овальное лицо — это так скучно!
Как определить, являетесь ли вы обладательницей квадратной формы лица?
Первый показатель: измерьте расстояние от подбородка до лба, полученную цифру разделите на 3.
Второй показатель: измерьте расстояние от подбородка до кончика носа.
Теперь сравниваем первый и второй показатели. Если вторая цифра больше первой, то лицо квадратное.
Есть еще способ: измерьте скулы, лоб и щеки. У обладательниц квадратного лица эти цифры будут почти одинаковыми.
Овальная форма лица
Классический пример овального лица — актриса Меган Фокс. У звузды высокий лоб, вытянутый подбородок и достаточно высокие скулы (но выдаются они не слишком заметно).
Как определить, являетесь ли вы обладательницей овальной формы лица?
Проводим те же самые измерения, что описаны выше. Для овальной формы лица показатели по пункту один и пункту два будут почти одинаковыми.
Еще один способ определить форму лица. Вычислите самую широкую часть. Если это скулы, а линии лба и подбородка меньше, то вы — обладательница овальной формы.
Круглая форма лица
Для такой формы характерно отсутствия ярко выраженных углов. Часто девушки с такой формой выглядят немного по-детски. Пример — модель Миранда Керр.
Как определить, являетесь ли вы обладательницей круглой формы лица?
Измерьте расстояние от подбородка до лба. Затем ширину лица. Если цифры почти одинаковы, то у вас круглое лицо. Высота и ширина на уровне скул практически одинаковы.
У женщин такого типа обычно небольшой лоб, а вот пухлые щечки — не всегда признак круглого лица.
Ромбовидная форма лица
Главная особенность — высокие широкие скулы при остром подбородке. Пример — лицо Хлои Грейс Морец. Стилисты считают, что под такую форму нужно особенно тщательно подбирать прически. Но, еще одна обладательница ромбовидного лица, Дженнифер Энистон, доказывает — девушкам с похожим типом идут и длинные волосы, и объемные стрижки. Прическу актрисы из «Друзей» часто просят повторить клиентки салонов красоты.
Как определить, являетесь ли вы обладательницей ромбовидной формы лица?
Берем четыре основные точки: центральная верхняя точка лба, подбородок, скулы. Расстояния при ромбовидной форме лица от одной точки до другой будут одинаковыми: от лба до скулы, от скулы до подбородка.
Грушевидная форма лица
Эту форму характеризует массивный низ. Самыми выдающимися частями лица будут подбородок и нижние скулы. Визуально челюсть всегда смотрится более тяжелой.
Как определить, являетесь ли вы обладательницей грушевидной формы лица?
Вам нужно сравнить ширину лба и челюсти. Если второй показатель больше первого, то, вероятно, у вас именно грушевидное лицо. Среди голливудских актрис и певиц есть девушки с похожими формами, например. Яркий пример — Келли Осборн.
Треугольная форма лица
Какая фора лица у голливудской красотки Риз Уизерспун? Одна из самых сложных — треугольная. Стилисты обычно прикладывают немало усилий, чтобы скорректировать ее. Характеризуется эта форма тем, что лоб и линия роста волос — самое широкое место. Обычно все это сопровождается высокими скулами и узким подбородком. Часто он немного вытянут вперед.
Как определить, являетесь ли вы обладательницей треугольной формы лица?
Для измерения можно воспользоваться лентой. Приложите ее ко лбу: от одного виска до другого. Затем проведите измерения ширины лица в области скул. Первая цифра больше второй? Это значит, что у вас треугольная форма.
Прямоугольная форма лица
Вытянутое лицо имеют такие известные женщины, как Сандра Буллок, Селин Дион и Энн Хэтэуэй. Часто обладательницы такой формы считают, что у них овальное лицо. Но для расчета имеет значение не только ширина, но и высота.
Как определить форму лица женщине в данном случае?
Измерьте сантиметром или ленточкой ширину скул, лба и челюсти. У девушек с прямоугольным лицом эти три показателя будут примерно одинаковы. Высота же должна почти вдвое превышать полученные цифры.