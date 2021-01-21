Вечно молодой: ученые рассказали о напитке, замедляющем процесс старения

Чтобы доказать эффективность гранатового сока, был проведен эксперимент. Насекомых дрозофилов в течение некоторого времени поили, предположительно, полезным напитком. Исследование показало, что самцы насекомых стали жить на 18 процентов дольше, а самки — на восемь процентов. По словам врачей, те дрозофилы, которые употребляли гранатовый сок, были активны большее время.
В гранате был также обнаружен уролитин А. Это вещество, благодаря которому функционирование митохондрий в клетках значительно улучшается. Эта способность помогает снижать слабость в мышцах. Кроме того уролитин А при регулярном употреблении увеличивает продолжительность жизни.
Ученые отметили, что гранатовый сок снижает риски развития болезней сердца. Также употребление напитка способствует снижению вероятности заболевания онкологией.
Для улучшения работы организма врачи советуют пить гранатовые напитки ежедневно. Для мужчин продукт особенно полезен. При его регулярном употреблении свойства граната и вещество уролитин А позволяют уменьшить риск развития рака простаты, уточняет Express.