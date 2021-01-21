Вечно молодой: ученые рассказали о напитке, замедляющем процесс старения

Чтобы доказать эффективность гранатового сока, был проведен эксперимент. Насекомых дрозофилов в течение некоторого времени поили, предположительно, полезным напитком. Исследование показало, что самцы насекомых стали жить на 18 процентов дольше, а самки — на восемь процентов. По словам врачей, те дрозофилы, которые употребляли гранатовый сок, были активны большее время.

В гранате был также обнаружен уролитин А. Это вещество, благодаря которому функционирование митохондрий в клетках значительно улучшается. Эта способность помогает снижать слабость в мышцах. Кроме того уролитин А при регулярном употреблении увеличивает продолжительность жизни.

Ученые отметили, что гранатовый сок снижает риски развития болезней сердца. Также употребление напитка способствует снижению вероятности заболевания онкологией.