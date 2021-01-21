Юлия Высоцкая показала архивное фото с венчания с Кончаловским

Супруги захотели обвенчаться после 20 лет брака. За это время у них появилась дочь Мария (22) и сын Петр (18). Шесть лет назад у Кончаловского и Высоцкой произошла трагедия. Режиссер вместе с дочерью попали в аварию на юге Франции. Из-за травм Мария впала в кому.