Юлия Высоцкая показала архивное фото с венчания с Кончаловским
Актриса замерзла в платье невесты, передает «Лиза».
Актриса замерзла в платье невесты, передает «Лиза».
Ровно два года назад Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться. В Instagram актриса показала снимок с таинства. 20 января 2019 года супруги обвенчались в Троицком соборе Пскова. Таинство вел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).
Во время важного события присутствовали лишь самые близкие. На снимке видно, что Юлия Высоцкая примерила платье невесты, туфли и фату. Тонкое белое пальто не спасает ее от холода. Андрей Кончаловский оделся по погоде. Спокойный образ он дополнил ярко-желтым шарфом и обувью в тон.
Высоцкая и Кончаловский отказываются отключать аппараты обеспечения. Их дочь находится в коме до сих пор. Режиссер старался не комментировать трагедию. Позже он признался, что сделал смыслом своей жизни здоровье дочери.