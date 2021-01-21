Пт, 22.01.2021
1 мин для прочтения

Юлия Высоцкая показала архивное фото с венчания с Кончаловским

Юлия Высоцкая ФОТО: Anton Novoderezhkin/TASS

Актриса замерзла в платье невесты, передает «Лиза».

Ровно два года назад Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться. В Instagram актриса показала снимок с таинства. 20 января 2019 года супруги обвенчались в Троицком соборе Пскова. Таинство вел митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Юлия Высоцкая показала архивное фото с венчания с Кончаловским
 
 

Во время важного события присутствовали лишь самые близкие. На снимке видно, что Юлия Высоцкая примерила платье невесты, туфли и фату. Тонкое белое пальто не спасает ее от холода. Андрей Кончаловский оделся по погоде. Спокойный образ он дополнил ярко-желтым шарфом и обувью в тон.

Супруги захотели обвенчаться после 20 лет брака. За это время у них появилась дочь Мария (22) и сын Петр (18). Шесть лет назад у Кончаловского и Высоцкой произошла трагедия. Режиссер вместе с дочерью попали в аварию на юге Франции. Из-за травм Мария впала в кому.

Высоцкая и Кончаловский отказываются отключать аппараты обеспечения. Их дочь находится в коме до сих пор. Режиссер старался не комментировать трагедию. Позже он признался, что сделал смыслом своей жизни здоровье дочери.

НАВЕРХ
Back