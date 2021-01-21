Как готовить настоящую солянку: рыбную, мясную или грибную

Селянка — еда бедняков

Первое упоминание о солянке было в поваренных книгах XV века. И речь шла о солянке рыбной: это был жирный и чуть острый суп. В него по рецепту могли добавить рюмку водки. Часто блюдо так и называли - похмелка. Правильная солянка и по сегодняшний день считается хорошим похмельным средством.

Очень долго ее ели только простые люди: крестьяне и бедняки, до XVIII века среди дворян и аристократии этот суп считался блюдом простолюдинов. Кто знает, возможно, поэтому в меню трактиров того времени, вообще в то время, солянку и называли по-другому: селянкой – от слова «село», то есть сельское кушанье.

Почему селянка в результате стала зваться солянкой? Бытует мнение, что эти супы обычно были довольно солеными за счет ингредиентов, поэтому блюдо постепенно обрело новое название уже от слова «соль». Время шло, и вот похлебка из обрезков и остатков по копейке за тарелку с появлением новых иноземных и дорогих ингредиентов стала называться «царским» супом.

Царская еда

Специально, чтобы отведать солянки, купцы ходили, например, в ресторан «Метрополь». Там можно было откушать солянку польскую, варшавскую, а также мясную, рыбную. Польская — с куриными кнелями и хрящами головы осетра, с раками или филе осетрины - готовилась на огуречном рассоле. Варшавская — с мясом и курицей, но без рыбы.

Революция упростила процесс приготовления солянок. В книгах по кулинарии стали так писать: готовится из «остатков разного жаркого», а в народе стали шутить, что советские повара придумали солянку для утилизации остатков.

Во времена СССР, в не самые сытные года, солянка стала чаще готовиться как горячая закуска: тушили капусту с зажаркой и томатной пастой, добавляя колбасу или сосиски.

Сборная солянка сегодня

И все же сборная солянка — это суп. Густой мясной, рыбный или овощной, который готовят на крутом бульоне с яркими приправами и специями.

Рецепт классической сборной мясной солянки

Ингредиенты

Мясо — 450 г (свинина, говядина, курица в равных долях)

Мясные изделия — 300 г (ветчина, колбаса, копчености)

Луковица — 1 штука

Чеснок — 2-4 зубчика

Томатная паста — 1 ст. л.

Маринованные огурцы — 2-4 штуки

Маслины (без косточек) или каперы (можно и то и другое) — 10-12 шт

Соль, перец, специи, зелень - по вкусу

Растительное масло — 2 ст. л.

Лимон и сметана по желанию

Способ приготовления

Мясо вымыть, положить в кастрюлю и налить воды. Положите в кастрюлю нарезанные копчености. Можно добавить лавровый лист. Бульон варить на медленном огне пару часов до готовности мяса.

Когда мясо сварится, аккуратно достаньте его из бульона, остудите немного и измельчите. Бульон процедите и снова отправьте на огонь. Положите туда нарезанное мясо и обратно мясные деликатесы.