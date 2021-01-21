Как готовить настоящую солянку: рыбную, мясную или грибную

Выложив все в бульон, доведите до кипения и варите на медленном огне. Посолите по вкусу, поперчите.
Пока бульон варится, измельчите лук с чесноком. Обжарьте с растительным на сковороде. Добавьте томатную пасту, немного бульона и рассола от огурцов.
Посолите, добавьте перец и специи по вкусу. Помешивая, томите соус 5 минут. Выложите его в бульон, перемешайте и варите суп еще 10 минут.
Снимите с конфорки, накройте крышкой и оставьте на полчаса настояться.
К столу суп подавайте, бросив в тарелку кружок лимона и сдобрив ложечкой сметаны.
Рецепт классической рыбной солянки
Рыба (желательно 3 вида) — 1,5 кг
Растительное масло — 30 мл
Черный перец, соль, лавровый лист - по вкусу
Рыбу почистить от чешуи и внутренностей. Обязательно из голов вынуть жабры, они могут придать бульону неприятный привкус!
Налить в большую кастрюлю воды (учитывайте, что рыбы много и она вытеснит воду), довести до кипения, добавить немного соли и опустить в кипящую воду рыбу.
Если у вас замороженная очищенная рыба, размораживать ее не нужно.
Когда суп начнет закипать, снимите пену и варите на небольшом огне 20 минут! Рыба варится очень быстро. Можно опустить в бульон целую луковицу и стебли петрушки.
Пока варится рыба, надо мелко нарезать лук и обжарить в растительном масле. Морковь натереть и добавить к луку.
Затем добавить томатную пасту и прогреть все вместе пару минут.
Пока готовится заправка, мелко нарезать соленые огурчики.
Оливки открыть и слить рассол. Можно добавить маслины, а еще каперсы, немного огуречного рассола – это на ваш вкус.
Как только сварится бульон, следует его процедить, добавить морковь с луком, нарезанные огурчики и оливки, лавровый лист и перец и проварить на небольшом огне 10 минут.
А пока перебрать рыбу и удалить косточки. Очищенную рыбу добавить в солянку, попробовать и, если нужно, то добавить соли, довести суп до кипения и выключить. Украсить петрушкой и ломтиком лимона.
Рецепт овощной солянки с грибами
Капуста (свежая и квашеная поровну) – 200 г
Грибы свежие (вешенки) — 100 г
Томатная паста – 1 ст. л.
Масло растительное – для жарки
Лимон и специи – по вкусу
Лавровый лист – 2-3 листика
Подготовим все компоненты: воду ставим на газ, шинкуем лук, трем морковку.
На другой конфорке разогреваем масло на сковороде и выкладываем лук с морковкой. Пока они пассируются, режем мелко вешенки и добавляем к зажарке. Тушим все под крышкой несколько минут. Добавляем томатную пасту, немного воды.
Трем соленый огурец. Выжимаем чесночок и вводим вместе с огурцом и мелко нарезанными маслинами в зажарку. Еще 3-4 минуты, и она готова.
В кипящую воду бросаем нарезанную кубиками картошку, перец и лавровый лист.
Шинкуем свежую капусту, смешиваем с квашеной. Как только картошка почти готова, добавляем к ней капусту. Если сделать это раньше, картошка не проварится.
Остается залить в кастрюлею зажарку и выдавить в суп дольку лимона. Еще минут пять, и солянка готова.