Пт, 22.01.2021
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Самая ленивая пицца на батоне

Пицца на батоне. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

«Ленивый» это значит, что будет не менее вкусно, чем в классическом рецепте, но гораздо проще и быстрее. А у вас есть свои фирменные блюда на скорую руку?

Ингредиенты 

Колбаса300 г
сыр твердый250 г
помидоры2 шт.
батон1 шт.
майонез4 ст.л.
кетчуп4 ст.л.
зелень 

Приготовление

ШАГ 1 Нарезать батон на ломти, сыр с колбасой крупно натереть, смешать их с кетчупом и майонезом в однородную массу. Выложить на ломти полученную массу толстым слоем, прикрыть кружочками помидора.

ШАГ 2 Переложить самую ленивую пиццу на противень, смазанный маслом, запекать около трети часа в прогретой до 180 градусов духовке, подавать к столу в горячем виде.

Совет: Для остроты добавляйте чили перец или халапеньо! 

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