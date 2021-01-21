Самая ленивая пицца на батоне
«Ленивый» это значит, что будет не менее вкусно, чем в классическом рецепте, но гораздо проще и быстрее. А у вас есть свои фирменные блюда на скорую руку?
«Ленивый» это значит, что будет не менее вкусно, чем в классическом рецепте, но гораздо проще и быстрее. А у вас есть свои фирменные блюда на скорую руку?
|Колбаса
|300 г
|сыр твердый
|250 г
|помидоры
|2 шт.
|батон
|1 шт.
|майонез
|4 ст.л.
|кетчуп
|4 ст.л.
|зелень
ШАГ 1 Нарезать батон на ломти, сыр с колбасой крупно натереть, смешать их с кетчупом и майонезом в однородную массу. Выложить на ломти полученную массу толстым слоем, прикрыть кружочками помидора.
ШАГ 2 Переложить самую ленивую пиццу на противень, смазанный маслом, запекать около трети часа в прогретой до 180 градусов духовке, подавать к столу в горячем виде.
Совет: Для остроты добавляйте чили перец или халапеньо!