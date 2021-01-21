Шесть средств, которые косметологи не рекомендуют наносить на кожу

Если у нас проблемная кожа, мы идем к косметологу или дерматологу. По долгу службы им положено иметь ровную и сияющую кожу, но что они для этого делают? Для начала — не используют средства, которые не только не помогают, но и вредят ее состоянию.

Портал The Huffington Post опросил четырех дерматологов и составил список из семи средств, которые нужно немедленно выбросить из своей косметички. 1. Солнцезащитные спреи

На первый взгляд, это настоящий выход для тех, кто не любит лосьоны, но профессионалы спреи не жалуют: они не обеспечивают достаточный защитный слой на коже. «Половина распыленного спрея остается в воздухе. Это неверный способ для надежной защиты от солнца», — говорит доктор Рейчел Назарян из Schweiger Dermatology Group (Нью-Йорк).

2. Масло для загара

Плохие новости для тех, кто любит намазаться маслом и лечь загорать на солнце: у таких средств очень низкий уровень SPF, а кроме того, масло закупоривает поры. 3. Тоник