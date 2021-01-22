Пт, 22.01.2021
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Шесть мест, на которых не стоит делать татуировку

Татуировка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Оказывается, тем, кто решился на тату, нужно позаботиться не только об идее и мастере, но и тщательно продумать, где именно надпись или рисунок делать.

Искусство художественной татуировки существует с незапамятных времен и не теряет своей актуальности. Нанося изображение, одни стремятся бросить вызов обществу, другие хотят подражать кумиру, третьи — дополнить образ, а четвертые отправляются в тату-студию под влиянием эмоций. О том, как выбрать место для рисунка, какие табу существуют и почему, читателям Wday.ru рассказала российский тату-мастер Александра Osminoga.

Существует немало причин, по которым люди стремятся украсить свою кожу. По мнению французского психоаналитика Дидье Анзье, тату — своеобразный язык общения: посредством нанесенных на тело изображений люди пытаются выразить невысказанное: сохранить воспоминания, передать чувства и эмоции, а иногда и тайные желания. Прежде чем обратиться за услугой, кто-то долго и вдумчиво выбирает рисунок, примеряя его на запястье, поясницу или голень, а кто-то делает выбор спонтанно. И задача тату-мастера — не только выполнить работу качественно, но и рассказать, как правильно подобрать изображение и согласовать его с местом нанесения. Только в этом случае тату дополнит образ и действительно станет изюминкой, а не испортит впечатление.

Каких мест стоит избегать тем, у кого низкий болевой порог?

 

Хотя нанесение татуировки является болезненной процедурой, боль не должна быть определяющим фактором для тех, кто решил украсить свое тело. Поэтому важно просто настроиться на то, что придется потерпеть. Если актуален вопрос о том, где болевые ощущения проявляются больше, а где в меньшей степени, можно найти в интернете так называемую «карту боли». Конечно, болевой порог у всех разный, но есть места, которые стоит принять в расчет, например, потому, что рядом находятся кости и мало жировой ткани или располагаются лимфоузлы. К ним относятся: подмышки; локти; ребра; колени.

Но стоит учесть, во-первых, что все очень индивидуально, а во-вторых, что у мужчин и женщин болевые участки различаются. Кроме того, у женщин восприятие боли зависит от дня цикла. Планировать сеанс лучше в его середине.
 
Где тату будет опасна для здоровья?

Есть несколько таких зон:

участки, пораженные кожными заболеваниями (кожные заболевания — одно из противопоказаний): нанесение татуировки делается только в период ремиссии. Но важно понимать, что, например, в случае псориаза нельзя предсказать, в каком направлении заболевание будет распространяться впоследствии, и если оно затронет область татуировки, изображение будет выглядеть непрезентабельно;

родимые пятна: если они попадают в область рисунка, мастер всегда обходит их, не травмируя. В некоторых случаях перед нанесением татуировки стоит обратиться за консультацией к врачу;

кожа, склонная к образованию келоидных рубцов;

свежие шрамы: наносить тату можно только после того, как рубец полностью зажил;

варикозное расширение вен: со временем больные сосуды увеличиваются, а значит, изображение на них изменится и превратится в искаженную картинку. Такую проблему лучше не маскировать татуировкой, а лечить. Но можно делать тату на других участках тела;

белки глаз — одно из самых опасных мест для нанесения тату: к счастью, на такой экстрим решаются немногие клиенты, а за работу берутся далеко не все мастера. Это связано с высокой степенью риска: фактически укол пигмента делается прямо в глазное яблоко, что чревато потерей зрения.

На каких местах плохо держится пигмент?
 

Пигмент не стоит наносить на: пальцы; кисти рук; ступни.

В этих местах происходит быстрая регенерация (кожа тонкая и подвержена трению) и татуировки требуют постоянной коррекции. Чтобы их поддерживать, возможно, придется регулярно посещать мастера, что потребует не только временных, но и финансовых затрат. Нередко это приводит к тому, что человек решается свести татуировку лазером.
 
Но если такие трудности не останавливают, рисунок лучше наносить не тату-машинкой, а в технике hand poke. Это более деликатная техника, при которой мастер делает разовые уколы иглой, занося больше пигмента, причем кожа меньше травмируется, лучше заживает, и изображение не так «плывет». С этой же техникой стоит работать в случае нанесения тату на ушах или за ушами, где очень нежная кожа.
 

Где лучше не набивать тату, потому что это выглядит неэстетично?

Важно учесть, что место для нанесения татуировки должно соответствовать изображению, только тогда рисунок будет смотреться хорошо. Например, на сгибе локтя обычно располагают фоновые детали — волну, ветку — то, что при движении не будет деформироваться. А объект, который должен читаться полностью, на подвижной части тела исказится. Поэтому на сгибе не стоит изображать лицо, глаз, геометрические объекты или рамку, в которую заключено изображение.
Это касается и внешней стороны запястья, где сложно расположить орнамент или другой геометрически правильный объект, потому что при любом движении они будут выглядеть деформированными. Чтобы определить границу татуировки на внутренней стороне запястья (насколько близко ее стоит располагать к кисти), надо согнуть ладонь под прямым углом и отметить ручкой, где заканчивается нижняя складка. Это и есть граница рисунка: наносить его ближе к ладони не стоит. Второй вариант — приложить 2 пальца к нижней границе ладони, это максимально возможное расстояние для расположения тату.
 
Отдельная тема — лицо: из-за активного лимфотока татуировки на лице, как правило, выглядят немного смазанно, даже если за дело берется профессиональный мастер. Надо учесть и то, что со временем рисунок утратит яркость и четкость.
 
Не лучший вариант — наносить татуировки на слизистых, например, с внутренней стороны губы: они также не стойки, а кроме того, не имеют никакой художественной ценности.
 
От такого украшения, как татуировка, избавиться непросто. И чтобы тату стало изюминкой, а не проблемой, важно не только подобрать рисунок, но и нанести его на тот участок тела, на котором оно будет смотреться выигрышно, а процедура пройдет не так болезненно.
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