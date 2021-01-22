Шесть мест, на которых не стоит делать татуировку
Оказывается, тем, кто решился на тату, нужно позаботиться не только об идее и мастере, но и тщательно продумать, где именно надпись или рисунок делать.
Оказывается, тем, кто решился на тату, нужно позаботиться не только об идее и мастере, но и тщательно продумать, где именно надпись или рисунок делать.
Искусство художественной татуировки существует с незапамятных времен и не теряет своей актуальности. Нанося изображение, одни стремятся бросить вызов обществу, другие хотят подражать кумиру, третьи — дополнить образ, а четвертые отправляются в тату-студию под влиянием эмоций. О том, как выбрать место для рисунка, какие табу существуют и почему, читателям Wday.ru рассказала российский тату-мастер Александра Osminoga.
Существует немало причин, по которым люди стремятся украсить свою кожу. По мнению французского психоаналитика Дидье Анзье, тату — своеобразный язык общения: посредством нанесенных на тело изображений люди пытаются выразить невысказанное: сохранить воспоминания, передать чувства и эмоции, а иногда и тайные желания. Прежде чем обратиться за услугой, кто-то долго и вдумчиво выбирает рисунок, примеряя его на запястье, поясницу или голень, а кто-то делает выбор спонтанно. И задача тату-мастера — не только выполнить работу качественно, но и рассказать, как правильно подобрать изображение и согласовать его с местом нанесения. Только в этом случае тату дополнит образ и действительно станет изюминкой, а не испортит впечатление.
Каких мест стоит избегать тем, у кого низкий болевой порог?
Хотя нанесение татуировки является болезненной процедурой, боль не должна быть определяющим фактором для тех, кто решил украсить свое тело. Поэтому важно просто настроиться на то, что придется потерпеть. Если актуален вопрос о том, где болевые ощущения проявляются больше, а где в меньшей степени, можно найти в интернете так называемую
Есть несколько таких зон:
родимые пятна: если они попадают в область рисунка, мастер всегда обходит их, не травмируя. В некоторых случаях перед нанесением татуировки стоит обратиться за консультацией к врачу;
кожа, склонная к образованию келоидных рубцов;
свежие шрамы: наносить тату можно только после того, как рубец полностью зажил;
варикозное расширение вен: со временем больные сосуды увеличиваются, а значит, изображение на них изменится и превратится в искаженную картинку. Такую проблему лучше не маскировать татуировкой, а лечить. Но можно делать тату на других участках тела;
белки глаз — одно из самых опасных мест для нанесения тату: к счастью, на такой экстрим решаются немногие клиенты, а за работу берутся далеко не все мастера. Это связано с высокой степенью риска: фактически укол пигмента делается прямо в глазное яблоко, что чревато потерей зрения.
Пигмент не стоит наносить на: пальцы; кисти рук; ступни.
Где лучше не набивать тату, потому что это выглядит неэстетично?