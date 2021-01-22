Шесть мест, на которых не стоит делать татуировку

Есть несколько таких зон:

участки, пораженные кожными заболеваниями (кожные заболевания — одно из противопоказаний): нанесение татуировки делается только в период ремиссии. Но важно понимать, что, например, в случае псориаза нельзя предсказать, в каком направлении заболевание будет распространяться впоследствии, и если оно затронет область татуировки, изображение будет выглядеть непрезентабельно;

родимые пятна: если они попадают в область рисунка, мастер всегда обходит их, не травмируя. В некоторых случаях перед нанесением татуировки стоит обратиться за консультацией к врачу;

кожа, склонная к образованию келоидных рубцов;

свежие шрамы: наносить тату можно только после того, как рубец полностью зажил;

варикозное расширение вен: со временем больные сосуды увеличиваются, а значит, изображение на них изменится и превратится в искаженную картинку. Такую проблему лучше не маскировать татуировкой, а лечить. Но можно делать тату на других участках тела;

белки глаз — одно из самых опасных мест для нанесения тату: к счастью, на такой экстрим решаются немногие клиенты, а за работу берутся далеко не все мастера. Это связано с высокой степенью риска: фактически укол пигмента делается прямо в глазное яблоко, что чревато потерей зрения.

На каких местах плохо держится пигмент?