Красота по-французски: семь секретов макияжа от парижского визажиста

Используй сыворотку и увлажняющий крем перед мейкапом

Чтобы твоя кожа светилась изнутри, нужно не слоями накладывать тональный крем, а качественно подготовить ее к макияжу. Тогда, может, тон и вовсе не пригодится! Я всегда делаю три шага, прежде чем приступить непосредственно к мейкапу.

Нанеси крем для век под глаза, но не слишком близко к глазу! Крем расположи по косточке сначала под бровями, а затем по косточке под глазами. Сделай легкий массаж, постукивая пальцами по коже, это займет буквально 10-20 секунд. Запомни: намазывать зону непосредственно под глазом и верхние веки не нужно.

Затем на все лицо нанеси сыворотку и тоже сделай легкий массаж: кончиками пальцев распредели сыворотку от середины лица к периферии. Массаж сделает кожу более упругой и мгновенно улучшит цвет лица!

Финальный этап подготовки — нежирный дневной крем, который сработает лучше любой базы или праймера. Кожа будет увлажнена, ты не нанесешь ей вред последующим макияжем, а сам крем обеспечит лучшее сцепление косметики и долговечность мейкапа.

Секрет простого нанесения пудры

Пудра — один из моих любимых продуктов. Для повседневного макияжа ты можешь даже не использовать тон, а просто слегка припудрить лицо. Но в использовании пудры самое главное — не переборщить с ней! У меня есть маленький секрет использования пудры: возьми пушистую кисть, щедро зачерпни пудру, а затем как бы «промокни» кисть салфеткой! Все излишки средства останутся на ней, и ты не рискуешь нанести на кожу слишком много: покрытие получается идеально тонким, почти прозрачным.

Как правильно наносить консилер

Я рекомендую 2 способа использования консилера: его можно нанести перед тем, как накрасить глаза, или же после. Первый вариант идеален, если ты не планируешь использовать темные тени и накладывать их интенсивно. Например, у тебя только карандаш и тушь — под глаза ничего не осыпется и не испортит покрытие консилера.

Советую наносить его все-таки кистью, а не пальцами, — делай это пульсирующими, а не размазывающими движениями. После того, как ты равномерно распределила консилер под глазами, слегка припудри эту область — для долговечности и устранения блеска.

Если же ты собираешься сделать, например, густые смоки, используя темные тени, есть риск, что они будут осыпаться — с чистой кожи удалить излишки намного легче. В этом случае консилер наноси после того, как закончишь макияж глаз.

Выбирай только неброские оттенки

Французские девушки не любят яркий макияж. Мои клиентки в Париже всегда оговаривают: «Только не ярко!» А вот в России, напротив, почти каждая клиентка попросила сделать смоки-айз и не отказываться от ярких цветов. Это интересное различие между нами!