Пт, 22.01.2021
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Красота по-французски: семь секретов макияжа от парижского визажиста

Макияж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Французский шик — умение быть красивой, сексуальной и стильной, будто бы не прикладывая к этому никаких усилий. Cosmo пообщался с преподавателем по макияжу Dessange Paris Лорен Мартен, чтобы узнать, в чем же секрет.

Используй сыворотку и увлажняющий крем перед мейкапом 

Чтобы твоя кожа светилась изнутри, нужно не слоями накладывать тональный крем, а качественно подготовить ее к макияжу. Тогда, может, тон и вовсе не пригодится! Я всегда делаю три шага, прежде чем приступить непосредственно к мейкапу.

Нанеси крем для век под глаза, но не слишком близко к глазу! Крем расположи по косточке сначала под бровями, а затем по косточке под глазами. Сделай легкий массаж, постукивая пальцами по коже, это займет буквально 10-20 секунд. Запомни: намазывать зону непосредственно под глазом и верхние веки не нужно. 

Затем на все лицо нанеси сыворотку и тоже сделай легкий массаж: кончиками пальцев распредели сыворотку от середины лица к периферии. Массаж сделает кожу более упругой и мгновенно улучшит цвет лица! 

Финальный этап подготовки — нежирный дневной крем, который сработает лучше любой базы или праймера. Кожа будет увлажнена, ты не нанесешь ей вред последующим макияжем, а сам крем обеспечит лучшее сцепление косметики и долговечность мейкапа. 

Секрет простого нанесения пудры 

Пудра — один из моих любимых продуктов. Для повседневного макияжа ты можешь даже не использовать тон, а просто слегка припудрить лицо. Но в использовании пудры самое главное — не переборщить с ней! У меня есть маленький секрет использования пудры: возьми пушистую кисть, щедро зачерпни пудру, а затем как бы «промокни» кисть салфеткой! Все излишки средства останутся на ней, и ты не рискуешь нанести на кожу слишком много: покрытие получается идеально тонким, почти прозрачным. 

Как правильно наносить консилер 

Я рекомендую 2 способа использования консилера: его можно нанести перед тем, как накрасить глаза, или же после. Первый вариант идеален, если ты не планируешь использовать темные тени и накладывать их интенсивно. Например, у тебя только карандаш и тушь — под глаза ничего не осыпется и не испортит покрытие консилера. 

Советую наносить его все-таки кистью, а не пальцами, — делай это пульсирующими, а не размазывающими движениями. После того, как ты равномерно распределила консилер под глазами, слегка припудри эту область — для долговечности и устранения блеска. 

Если же ты собираешься сделать, например, густые смоки, используя темные тени, есть риск, что они будут осыпаться — с чистой кожи удалить излишки намного легче. В этом случае консилер наноси после того, как закончишь макияж глаз. 

Выбирай только неброские оттенки 

Французские девушки не любят яркий макияж. Мои клиентки в Париже всегда оговаривают: «Только не ярко!» А вот в России, напротив, почти каждая клиентка попросила сделать смоки-айз и не отказываться от ярких цветов. Это интересное различие между нами! 

Я сама сторонница спокойных, натуральных и нюдовых оттенков для макияжа во французском стиле и не только. Если речь идет о тенях, то особенно важна тщательная растушевка: это делает макияж максимально естественным. Для растушевки я очень советую приобрести «китайскую кисть» — это такая пушистая кисточка с заостренным концом. Я не представляю, как бы без нее работала! 

Используй зажигалку и карандаш для идеального макияжа глаз 

Иногда мне очень нравится подводить глаза по кайалу и подкрашивать ресницы тушью — это идеальный минимум! Чтобы красиво прокрасить слизистую глаза запомни один нехитрый лайфхак для французского макияжа: мягкий черный карандаш несколько секунду подержи под пламенем от зажигалки. Тогда грифель станет еще более мягким и податливым, это очень удобно. Поэтому зажигалка всегда лежит в моей косметичке! 

Освой правильную технику окрашивания бровей 

Брови — основа макияжа, они делают его цельным и завершенным. Лично я предпочитаю подкрашивать брови темными тенями, но можно использовать и карандаш. 

Мой секрет в создании идеальных бровей в том, чтобы сначала зачесать все волоски вниз — так тебе будет прекрасно видна линия их роста. Эту линию и нужно аккуратно прокрасить тенями. Используй тонкую скошенную кисть. Затем просто верни волоски «на место», приподняв их вверх. Результат закрепи прозрачным гелем. Готово! 

Накладывай румяна слоями 

Легкий румянец - завершающий штрих любого мейкапа. Ключевое слово тут — «легкий», он не должен быть слишком заметным, а лишь ненавязчиво корректировать цвет лица. Я предпочитаю использовать сухие румяна и накладываю их слоями, чтобы регулировать интенсивность.

Возьми кисть для нанесения румян и зачерпни продукт. Излишки сними салфеткой, так же, как я учила делать во время использования пудры. На кисти останется совсем немного рассыпчатых румян, нанеси первый слой на яблочки щек. Если этого покажется недостаточно — повтори процедуру 2-3 раза. 

Секрет в том, что, когда ты наносишь румяна именно так, очень трудно переборщить, сделав цвет слишком интенсивным. А вот если на кисти будет много продукта, то убрать излишки с лица окажется довольно сложно. 

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