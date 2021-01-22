«Опасные» платья: каких фасонов стоит остерегаться, чтобы не испортить образ

Отрезное по талии платье с расклешенной или присборенной юбкой сейчас есть в линейке каждого бренда, от массовых до люксовых. Но на самом деле такой фасон идет далеко не всем, и существует определенная опасность оказаться визуально толще (да еще и более неуклюжей), чем ты есть на самом деле.

Что самое опасное в таких платьях? Короткая и высокая линия талии.

Однажды я уже писала про «короткую талию». Но с тех пор тренд не уходит, и я вижу, как многие девушки бездумно надевают такие платья, а украшают они далеко не всех. В чем проблема? В первую очередь надо четко понять, что подобные платья — это своеобразный вариант baby-doll. И образ для них должен быть соответствующий - девичий и слегка инфантильный. Если у тебя томный взгляд или образ роковой соблазнительницы — вряд ли тебе подойдет такой фасон.

Конечно, у этого правила есть исключение: иногда ткань, цвет и принт платья имеют свой характер, и тогда «инфантильность» силуэта отходит на второй план или вообще теряется. В платьях с таким силуэтом очень легко выглядеть «милой» и «забавной». Правда, не всегда это именно то, что требуется. «Мимимишность» твоего платья должна гармонично сочетаться со всем обликом — в том числе и с чертами лица.

С характером платья вроде немного разобрались. Теперь давайте рассмотрим тех, кто это платье сможет носить. Сначала возраст. На молоденьких девочках вышеобозначенный фасон почти всегда выглядят хорошо и мило. И инфантильность тут как раз по возрасту. А некоторая несоразмерность может выглядеть так, как будто девочка выросла из платья, которое ей было как раз буквально еще вчера.

Но когда такой фасон надевает женщина постарше — ей нужно сильно постараться, чтобы выглядеть молодой, а не «молодящейся».

Если талия у тебя не слишком тонкая — будь аккуратна: платье подобного кроя и силуэта может превратить тебя в очень грузную даму. И тогда будет казаться, что у тебя не два лишних килограмма, а все двадцать два.