Восемь главных правил ухода за комбинированной кожей

Прежде всего, нужно определиться с тем, какую кожу считать комбинированной. И здесь все довольно просто — если участки в средней части лица блестят от кожного сала, а по бокам страдают от сухости, значит, у вас смешанный тип кожи. Для того чтобы в этом убедиться наверняка, достаточно провести простой тест: очисть кожу и не наносить на нее никаких средств. Через два часа «девственной чистоты» плотно прижать к лицу лист папиросной бумаги и посмотреть на отпечатки. Блестящая Т-зона и ощущение стянутости в области щек, дадут ответ на вопрос.

Природа все предусмотрела. В тех местах, где лицо больше всего подвержено воздействию солнца, ветров и непогоды (лоб, нос, подбородок) и нуждается в усиленной защите, сальные железы расположены гуще. Соответственно и проблемы здесь специфические: расширенные поры, появление угрей, акне. Остальные зоны напротив — страдают от обезвоженности, а значит, склонны к появлению тусклости и преждевременным морщинам. Главной стратегией ухода за комбинированной кожей является восстановление баланса и его поддержание, пишет портал Marie Claire.

1. Индивидуальный выбор

Ухаживайте за разными участками лица по-разному. Смиритесь с тем, что найти один универсальный продукт, который где надо «подсушит», а где надо увлажнит, не удастся.

Некоторые марки периодически заявляют о создании smart препаратов, которые сами «про ходу дела», решают, как действовать и высвобождают правильные компоненты в правильных местах. Как правило, это маркетинговый ход, и все заканчивается обычным увлажнением и матирование по всей поверхности. Поэтому для T-зоны выбирайте самый легкий увлажняющий крем, желательно с дополнительной функцией борьбы с акне. Для остальных «пространств» необходимо глубокое и серьезное увлажнение. Согласитесь — два средства не так уж и много.

2. Мягкое очищение

Используйте только деликатные очищающие средства для лица. Те кто страдает угревой сыпью, стараются выбрать максимально активное очищение, но при комбинированной коже это становится ошибкой. Мощные формулы раздражают сухую кожу на щеках и одновременно стимулируют жирную Т-зону к производству еще большего количества себума. Пусть ваша рука всегда тянется к нежному водорастворимому средству: это может быть гель или крем — не важно, главное, чтобы продукт эффективно удалял макияж и загрязнения, не оставляя при этом эффекта стянутости.

3. Умывание теплой водой

Горячая вода разрушает гидролипидный слой кожи, что приводит не только к ослаблению защиты, но и вызывает зуд, и даже шелушение. Вода комнатной температуры — то, что надо. А после умывания нужно обязательно нанести на лицо увлажняющую сыворотку: в отличии от крема она подходит для всех участков лица.

4. Тонизируйте