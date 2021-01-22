ПРИШЕЛЬЦЫ УКРАЛИ ЕЕ ЗУБЫ ⟩ Пиар или сумасшествие: Катя Лель показала на видео следящий за ней НЛО

Теперь Катя заявила, что вновь столкнулась с представителями внеземных цивилизаций. Певица поделилась роликом, на котором запечатлен светящийся круг в небе. Некоторое время он висел над линей горизонта, а затем скрылся за крышами многоэтажек. Лель не сомневается, что таинственный круг – не что иное, как НЛО. «Как же давно вас не было! Тьма определенно покидает эту планету! Свет выиграл!» — отметила исполнительница.

Поклонники артистки поделились своими историями столкновения с инопланетянами, но многие не разделяют позицию поп-дивы. Они считают, что никаких потусторонних сил не существует, а снятый на видео шар – это всего лишь квадрокоптер с камерой.