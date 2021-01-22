ПРИШЕЛЬЦЫ УКРАЛИ ЕЕ ЗУБЫ ⟩ Пиар или сумасшествие: Катя Лель показала на видео следящий за ней НЛО
46-летняя Катя Лель поделилась «сенсационным видео». Певица рассказала, что снова встретила пришельцев, передает Cosmo.
46-летняя Катя Лель поделилась «сенсационным видео». Певица рассказала, что снова встретила пришельцев, передает Cosmo.
Исполнительница хита «Мой мармеладный» в 2019 году сделала резонансное заявление. Звезда поделилась информацией о том, что в юности она подверглась похищению. Вот только злоумышленниками оказались не люди, а инопланетные существа. Артистка заверила, что с тех пор они за ней следят. Тогда певица предъявила «доказательства» этой слежки.
По словам поп-звезда, пришельцы наделили ее даром читать чужие мысли, а также музыкальным талантом. Но взамен Лель пришлось отдать им...зубы.
Теперь Катя заявила, что вновь столкнулась с представителями внеземных цивилизаций. Певица поделилась роликом, на котором запечатлен светящийся круг в небе. Некоторое время он висел над линей горизонта, а затем скрылся за крышами многоэтажек. Лель не сомневается, что таинственный круг – не что иное, как НЛО. «Как же давно вас не было! Тьма определенно покидает эту планету! Свет выиграл!» — отметила исполнительница.
Поклонники артистки поделились своими историями столкновения с инопланетянами, но многие не разделяют позицию поп-дивы. Они считают, что никаких потусторонних сил не существует, а снятый на видео шар – это всего лишь квадрокоптер с камерой.