Пять фраз, которые мужчины боятся услышать от женщин
Если не хочешь довести своего мужчину до стресса, а отношения — до разрыва, постарайся не говорить партнеру некоторые фразы. «Лиза» составила список «стоп-слов» вместе с семейным психологом.
Если не хочешь довести своего мужчину до стресса, а отношения — до разрыва, постарайся не говорить партнеру некоторые фразы. «Лиза» составила список «стоп-слов» вместе с семейным психологом.
Обсуждение отношений — нормальная и правильная практика. Но некоторые наши, женские слова, вместо того, чтобы морально готовиться к обсуждению, заставляют мужчин напрячься.
Нам надо поговорить
Мужчины ненавидят слышать слова: нам надо поговорить. Потому что в этой фразе на самом деле нет никаких «вас», а поговорить, как правило, нужно только женщине. Слово «разговор» также употребляется неправильно. Когда девушка или жена говорит: «Нам нужно поговорить», на самом деле она говорит: тебе нужно меня выслушать, и то, что я скажу, скорее всего, тебе не понравится. Конечно, эти три слова не всегда пропитаны зловещим подтекстом.
Причина, по которой так много советников, экспертов по отношениям и псевдотерапевтов всегда говорят, что общение является залогом крепких отношений частью отношений, заключается в том, что это правда. В вакууме тишины не существует здоровых отношений, какой бы утешительной ни казалась парню концепция. Однако приглашение к этому разговору стоит подобрать более честное или просто выждать удобного момента, когда предисловие тебе не понадобится.
Я с тобой не разговариваю
Это другая крайность, которая также совсем не способствует гармонизации отношений. Мужчина не обязан догадываться о том, чем на этот раз он тебя обидел. Проблемы в паре должны решаться объективным диалогом, в котором обе стороны высказываются и пытаются найти компромисс. Молчание в таких случаях — глупая манипуляция и психологическое давление, которое не понравится ни одному мужчине.
Отношения определяются границами, и единственный способ очертить, стереть и перерисовать эти границы — это поговорить. Если мы не говорим о влюбленных телепатах, важно, чтобы двое смогли подобрать правильные слова, чтобы раскрыть свои обиды, страхи, надежды и фантазии.
Кто тебе звонил?
Ревнивая спутница — ночной кошмар любого мужчины. Даже если он полностью уверен в своей верности и светлых помыслах, подобные фразы — это покушение на его личную свободу. Многим женщинам кажется, что понятие «личные границы» в отношениях не должно фигурировать, но мужчины в большинстве своем с этим не согласны и даже считают, что это противоречит их природе. Пусть даже ты готова дать ему свой телефон в любой момент и ответить за каждое смс, для него твои порывы ревности и контроля — чуть ли не сигнал к побегу.
Проводи со мной больше времени
Разумеется, речь не идет о случаях, когда мужчина буквально сутками пропадает на работе и совсем не уделяет внимания своей спутнице. Но пытаться полностью завладеть всем свободным временем своего мужчины — в корне неверно. Каждому представителю сильного пола необходимо личное пространство — важно уважать эту потребность.
Попытайся научиться чувствовать, когда партнеру нужно побыть одному, когда дать ему передышку и не лезть в его дела и мысли. Без этого ты и твоя вторая половинка будете друг друга попросту раздражать, и со временем отношения могут дать трещину.
Мой бывший никогда так не поступал
Любые сравнения с бывшими мужчинами не в его пользу будут восприниматься твоим партнером враждебно. Ни мужчины, ни женщины не готовы воспринимать подобные сравнения. Самым справедливым ответом на такую реплику будет: тогда вернись к нему. Вместо того, чтобы критиковать и тем более сравнивать его с другими, скажи, что ты будешь очень благодарна, если он сделает то, что ты считаешь правильным. Чем больше ты выражаешь свою признательность, тем больше у него мотивации меняться ради тебя.