Шеф-повар раскрыл секрет идеальной жареной курицы

По его словам, секрет в том, что жарить курицу необходимо с большим количеством масла. «Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — рассказал Мартин, пишет Lenta.ru.

Он отметил, что курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной.