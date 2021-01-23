Сб, 23.01.2021
1 мин для прочтения

Шеф-повар раскрыл секрет идеальной жареной курицы

Жареная курица. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Победитель шоу MasterChef, шеф-повар Оли Мартин рассказал таблоиду The Daily Mail, как на огне приготовить идеальную жареную курицу.

По его словам, секрет в том, что жарить курицу необходимо с большим количеством масла. «Я поливаю ее раз в десять минут в течение первого получаса, кроме последних 20-30 минут, это помогает кожице стать красивой и хрустящей», — рассказал Мартин, пишет Lenta.ru.

Он отметил, что курице необходимо дать отстояться в течение половины от того времени, что она жарилась, что сделает ее сочной.

Шеф-повар подчеркнул, что курица не бывает сухой, обычно ее пережаривают, поскольку опасаются, что она останется сырой. Мартин отметил, что нужно иметь немного веры и проверять готовность при помощи надреза. «И покупайте курицу хорошего качества, разница во вкусе неизмерима», — заключил он.

НАВЕРХ
Back