Знаете, почему шафран - самая дорогая пряность в мире?

Шафран очень дорогой из-за особенностей его выращивания, поясняет Reade's Digest. Пурпурный крокус, из которого добывают пряность, не растет сам по себе. Необходимо около 75 000 цветков шафрана, чтобы получить 0,5 кг этой пряности. Цветок - очень хрупкий, потому тут требуется тщательная ручная работа.

Само растение в принципе очень специфично. Оно растет только при особых условиях и цветет только одну неделю в году. Самый популярный шафран - из Ирана, Индии и Испании. 3

Почему люди покупают такую дорогую пряность? Этот вкус нельзя заменить чем-то другим. Если однажды попробовал хорошее блюдо с шафраном, то захочешь еще. Исследования свидетельствуют, что шафран положительно влияет на организм человека: поднимает настроение, борется с ПМС и помогает в борьбе с лишним весом, пишет Rus.tvnet.lv.