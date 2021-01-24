В моду вошел слаггинг кожи

Слаггинг (slugging вообще переводится как «с трудом продвигаться, ползти») — это воздействие на лицо с помощью вазелина. Азиаты верят: таким образом склонная к сухости кожа выглядит более увлажненной (вазелин имеет свойство запечатывать влагу внутри), а значит, менее склонна к шелушению и преждевременному появлению морщин. Рекомендуется наносить вазелин на ночь, хотя, судя по снимкам, некоторые спокойно относятся и к тому, чтобы носить это средство и днем. Правда, в этом случае будь внимательна: вазелин не защищает от солнечных лучей, в жару лучше в любом случае не отказываться от SPF-фильтров, пишет Lady.mail.ru.

Что там насчет противопоказаний? С одной стороны, дерматологи с легкостью прописывают вазелин детям, страдающим от экземы (неприятных, зудящих высыпаний). С другой — те же дерматологи просят взрослых с жирной кожей быть осторожнее — их-то кожа как раз меньше нуждается в обильном увлажнении. Увлажнять ее, конечно, надо, но не в таких объемах, для ухода за ней допускается использовать одно легкое средство с увлажняющим эффектом (например, гель). Реакция жирного типа кожи на передозировку средствами — это включение турборежима работы сальных желез. То есть действовать они будут еще активнее, а это может привести к закупорке пор и появлению акне.