Минус к красоте: как резкое похудение может сказаться на коже лица

Жир не пройдет

Стремясь убавить объемы в области бедер и талии, мы резко сокращаем потребление полезных жиров. Важно помнить, что во время вашей диеты идет влияние не только на проблемные зоны, но и на вполне здоровые, так, лицо худеет в первую очередь, однако тонкая жировая прослойка в этой области уходит настолько быстро, что кожа не успевает подстроиться, в итоге появляются обвисшие «щечки» и овал лица теряет былую четкость, пишет Womanhit.ru.

Дефицит витаминов

Но не только полезные жиры покидают наш организм. Часто мы так увлекаемся диетой, что теряем контроль над балансом витаминов и минералов, хотя этот момент один из самых важных в процессе похудения. Кожа лица очень требовательна и любой недостаток важных витаминов сказывается в первую очередь именно на качестве кожи лица. Кроме того, потеря жидкости нарушает водный баланс, из-за чего кожа сохнет в два раза быстрее.

Лицевая активность

Да, и лицу необходимы физические упражнения. С возрастом коже становится все труднее подстраиваться к изменению объемов тела, а потому так важно уделить внимание не только проработке проблемных зон. Существует множество техник фейбилдинга, которые вы можете выбирать по своему усмотрению, главное, выполнять все строго по инструкции, так как в области лица сосредоточены важные нервные окончания.

Поддерживаем баланс

Не забываем про употребление жидкости, а именно чистой воды. По статистике, только 30% россиян имеют привычку пить чистую воду ежедневно, остальные предпочитают начинать день с кофе и с напитков повышенной кислотности. Не стоит и говорить, какой стресс испытывает кожа, которая не получает достаточное количество увлажнения изнутри, и простым питательным кремом тут не обойтись.

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