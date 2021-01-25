Блогер рассказала, как можно вычислить измену
Пользовательница TikTok нашла самый дешевый способ вычислить, изменяет мужчина или нет, пишет Topnews.
Пользовательница TikTok нашла самый дешевый способ вычислить, изменяет мужчина или нет, пишет Topnews.
Суть его в том, что если покатать валик по ковру в спальне мужчины, то доказательств может набраться даже не на одну измену.
Андреа, например, смогла добыть рыжие волосы. По ее мнению, этого достаточно, чтобы сделать вывод, что любимый мужчина ей изменяет.
Некоторые подписчики девушки сочли этот метод «гениальным». «Да это уровень ФБР», — написал один из пользователей TikTok. «Мир после этого видео перевернется – все станут одинокими», — предрёк другой подписчик.
Впрочем, среди пользовательниц нашлось немало «реалисток», утверждающих, что найти чистоплотного мужчину, который регулярно убирается в своем жилище – все равно что отыскать иголку в стоге сена. «С большой долей вероятности на ковре в спальне можно найти волосы предыдущих владельцев жилья….» – заявила одна из подписчиц.