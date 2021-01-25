Блогер рассказала, как можно вычислить измену

Андреа Лопес использовала самый обыкновенный ролик с липкой лентой для чистки одежды. Видео собрало в популярной социальной сети более 12 миллионов просмотров.

Суть его в том, что если покатать валик по ковру в спальне мужчины, то доказательств может набраться даже не на одну измену.

Андреа, например, смогла добыть рыжие волосы. По ее мнению, этого достаточно, чтобы сделать вывод, что любимый мужчина ей изменяет.

Некоторые подписчики девушки сочли этот метод «гениальным». «Да это уровень ФБР», — написал один из пользователей TikTok. «Мир после этого видео перевернется – все станут одинокими», — предрёк другой подписчик.