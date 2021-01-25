«Вставать можно только в туалет, делаю это с помощью трости»: первое интервью Леры Кудрявцевой после госпитализации

49-летняя Лера Кудрявцева решила лечиться дома. За звездой ухаживает ее муж — Игорь Макаров. «Чувствую себя нормально, но какое-то время придется полежать, — призналась теледива. — Не могу сказать, что я свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации, мне лежать проще в квартире. Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости».
Ведущая отметила, что иногда ее навещает сестра, которая помогает нянчиться с дочкой Машей. «Меня транспортировали в московскую квартиру. Дочь пока не понимает, что мама не может встать — она прыгает рядом, скачет», — рассказала Лера в программе «Звезды сошлись» на НТВ.
Напомним, пять дней назад Кудрявцева неудачно упала в своем загородном доме. «Решила слазить на чердак. А там лестница выдвижная. Чердак закрывается со специальным крюком. И вот у меня сломался этот крюк… Меня просто перевернуло — ноги полетели вперед. Мне казалось, что я летела минут десять. Упала на спину, стукнулась головой. У меня еще сотрясение», — поделились подробностями знаменитость.
По словам Леры, сильный грохот напугал ее дочь. Двухлетняя Маша начала плакать, а ведущая даже не могла встать на ноги. «Упала на ручку дочки, которая стояла рядом. Дочь кричит, а я лежу на спине. Дышать не могла, дома никого не было. Думала, что все… Я час просто лежала на спине. Потом вернулся муж, меня начали поднимать. Игорь как спортсмен еще сказал, что это ушиб. Мы поехали на МРТ, чтобы убедиться, что это так. Но там сказали, что перелом крестца в трех местах. Врачи говорят, что постельный режим — три недели», — заключила Кудрявцева.