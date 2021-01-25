«Вставать можно только в туалет, делаю это с помощью трости»: первое интервью Леры Кудрявцевой после госпитализации

49-летняя Лера Кудрявцева решила лечиться дома. За звездой ухаживает ее муж — Игорь Макаров. «Чувствую себя нормально, но какое-то время придется полежать, — призналась теледива. — Не могу сказать, что я свежа как майская роза. Подписала бумагу, что отказываюсь от госпитализации, мне лежать проще в квартире. Вставать можно только в туалет, я это делаю с помощью трости».

Ведущая отметила, что иногда ее навещает сестра, которая помогает нянчиться с дочкой Машей. «Меня транспортировали в московскую квартиру. Дочь пока не понимает, что мама не может встать — она прыгает рядом, скачет», — рассказала Лера в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Напомним, пять дней назад Кудрявцева неудачно упала в своем загородном доме. «Решила слазить на чердак. А там лестница выдвижная. Чердак закрывается со специальным крюком. И вот у меня сломался этот крюк… Меня просто перевернуло — ноги полетели вперед. Мне казалось, что я летела минут десять. Упала на спину, стукнулась головой. У меня еще сотрясение», — поделились подробностями знаменитость.