Почему желающим сбросить вес лучше отказаться от бананов: мнение диетолога

Однако тем, кто хочет похудеть, не стоит увлекаться этими заморскими плодами. Об этом ФАН сообщила российский диетолог Маргарита Королева.

По словам специалиста, средний банан сорта платано, самый распространенный в наших магазинах, содержит около 100–150 калорий. В нем также достаточно много углеводов (25–30 граммов) и белков (0,8–1,5 грамма).

«Бананы – не лучший фрукт для людей, которые хотят потерять вес. Он содержит недостаточное количество клетчатки, регулирующей сахар в крови. Но тем не менее, один банан в день в качестве перекуса между основными приемами пищи может быть в рационе. Когда я даю рекомендации людям с избыточным весом, бананы – в красной зоне», – пояснила Королева.

Диетолог рекомендовала желающим сбросить лишний вес заменить бананы другими фруктами, богатыми пищевыми волокнами.

«Лучше отдавать предпочтение волокнистым фруктам – зеленая груша, плотное зеленое яблоко, грейпфруты. Два-три фрукта в день вполне достаточно для людей, которые хотят потерять лишние килограммы», – сказала эксперт.