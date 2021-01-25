Почему желающим сбросить вес лучше отказаться от бананов: мнение диетолога
Бананы пользуются популярностью. Экзотический фрукт богат углеводами, белками и витаминами, при этом он доступен в любое время года.
Бананы пользуются популярностью. Экзотический фрукт богат углеводами, белками и витаминами, при этом он доступен в любое время года.
Однако тем, кто хочет похудеть, не стоит увлекаться этими заморскими плодами. Об этом ФАН сообщила российский диетолог Маргарита Королева.
По словам специалиста, средний банан сорта платано, самый распространенный в наших магазинах, содержит около 100–150 калорий. В нем также достаточно много углеводов (25–30 граммов) и белков (0,8–1,5 грамма).
«Бананы – не лучший фрукт для людей, которые хотят потерять вес. Он содержит недостаточное количество клетчатки, регулирующей сахар в крови. Но тем не менее, один банан в день в качестве перекуса между основными приемами пищи может быть в рационе. Когда я даю рекомендации людям с избыточным весом, бананы – в красной зоне», – пояснила Королева.
Диетолог рекомендовала желающим сбросить лишний вес заменить бананы другими фруктами, богатыми пищевыми волокнами.
«Лучше отдавать предпочтение волокнистым фруктам – зеленая груша, плотное зеленое яблоко, грейпфруты. Два-три фрукта в день вполне достаточно для людей, которые хотят потерять лишние килограммы», – сказала эксперт.
При этом, по словам диетолога, бананы полезно давать детям, поскольку этот фрукт хорошо усваивается, а в его составе есть углеводы, белки и практически все необходимые микроэлементы и витамины.