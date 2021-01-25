Шесть простых секретов красоты для очень ленивых

И держите их в спальне, рядом с кроватью. Так самое большое преступление против красоты и здоровья кожи – это не смывать макияж на ночь, важно не пропускать ни одного вечера и вовремя очищать кожу. Но если вы сильно устаете, то салфетки для снятия макияжа – самый простой выход. Тем более, что большинство из них не только очищают кожу, но и увлажняют и осветляют ее.