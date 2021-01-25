Шесть простых секретов красоты для очень ленивых
Красота требует жертв? Спасибо, нет. В XXI веке, когда главная ценность – это время, хочется простых практик, которые доступны даже очень ленивым и расслабленным.
Красота требует жертв? Спасибо, нет. В XXI веке, когда главная ценность – это время, хочется простых практик, которые доступны даже очень ленивым и расслабленным.
«Домашний Очаг» собрали подборку простых и быстрых хитростей, которые помогут выглядеть отлично – и почти не потребуют ни времени, ни усилий.
В идеале – шелковую. Как ни странно, состояние кожи и волос во многом зависит от того, на чем мы спим. Хлопок впитывает влагу, «вытягивая» ее из кожи, а морщины ткани «отражаются» на коже, оставляя неприятные и небезопасные следы. Кроме того, хлопок легко впитывает загрязнения, которыми ночью щедро делится с кожей. Попробуйте сменить наволочку на более гладкую – и вы очень быстро заметите разницу.
И в увлажнитель
Увлажнение необходимо, чтобы поддерживать красоту и молодость кожи, но у многих ли из нас есть возможность уделять ему достаточно времени днем? В этом случае ночные увлажняющие маски – прекрасное решение. Вы спите, а ваша кожа расправляется, напитывается влагой и становится все красивее и красивее.
Если сушить волосы с помощью полотенца из микрофибры, можно не только сократить время сушки, но и предотвратить их повреждение. Мокрые волосы тяжелее и потому легче ломаются и повреждаются – но бережное высушивание с помощью микрофибры способно свести повреждения к минимуму.
На самом деле, чтобы сделать полноценный макияж, достаточно пяти минут. Нанесите увлажняющий тональный крем, потом – немного консилера в область под глазами, подчеркните глаза с помощью туши для ресниц, подведите брови, чуть-чуть румян и губная помада – готово!
И держите их в спальне, рядом с кроватью. Так самое большое преступление против красоты и здоровья кожи – это не смывать макияж на ночь, важно не пропускать ни одного вечера и вовремя очищать кожу. Но если вы сильно устаете, то салфетки для снятия макияжа – самый простой выход. Тем более, что большинство из них не только очищают кожу, но и увлажняют и осветляют ее.