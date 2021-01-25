Три народных рецепта для волос, которые реально работают
Все ингредиенты вы найдете на своей кухне или в ближайшей аптеке, уверяет «Домашний Очаг».
Все ингредиенты вы найдете на своей кухне или в ближайшей аптеке, уверяет «Домашний Очаг».
Даже в самых дорогих средствах для волос основную работу, как правило, делает один компонент. Некоторые из них рождаются в лабораториях, а некоторые есть на каждой кухне.
Чтобы придать волосам блеск и плотность, смешайте жирный йогурт (он должен быть прохладным), одно яйцо и ложку меда. Получившуюся смесь нанесите на корни и по всей длине волос на полчаса. Маску можно накрыть полиэтиленовой шапочкой для лучшего впитывания. Если хотите добавить эффект скраба для кожи головы — добавьте в смесь чайную ложку сахара.
Почему это работает?
Это супер-средство ускоряет рост волос не хуже мезотерапии. Купите в аптеке никотиновую кислоту (ниацин) в ампулах и добавляйте ее в маски для волос или втирайте в корни в чистом виде. Маски смывайте согласно инструкции, а чистую кислоту можно подержать 15-20 минут. Кстати, никотиновая кислота не имеет отношения к сигаретам, это витамин РР, который мы обычно получаем из мяса.
Никотиновая кислота обладает разогревающим эффектом. После попадания на кожу он провоцирует гипермию (прилив крови), с кровью к корням волос поступают необходимые для роста и здоровья волос витамины. Аппликации с никотиновой кислотой можно приравнять к хорошему массажу головы, только здесь вам нужно просто нанести и забыть на несколько минут. Кстати, ниацин — часто основной компонент в дорогих шампунях для роста волос, например, у бренда Nioxin.
Эта смесь заменит вам самые дорогие шампуни вроде R+Co и кондиционер наподобие Esthetic House CP-1 Raspberry Treatment Vinegar за которым стоят очереди (в их составе тоже уксусная кислота). Микс из двух столовых ложек соды, 2 стаканов воды, 1 чайной ложки масла и 3 столовых ложек яблочного уксуса мгновенно разгладит волосы и придаст им нереальный блеск. Смешайте все ингредиенты, нанесите на влажные волосы и используйте как шампунь. Нет, смесь не пенится, но хорошо полирует волосы и очищает кожу головы. Можно применять не чаще одного раза в неделю, чтобы волосы не стали сухими.
Нормальный pH кожи головы должен иметь уровень 5,5, но многие шампуни создают щелочную реакцию, которая нарушает этот показатель. Уксус помогает нейтрализовать их воздействие и сохранить гидролипидный баланс кожи. Что касается внешнего эффекта, уксус отлично разглаживает кутикулу волос, а разглаженная кутикула прекрасно отражает свет, придавая волосам нереальный блеск и переливы. Главное, использовать натуральный уксус, а не эссенцию.