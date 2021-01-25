Три народных рецепта для волос, которые реально работают

Никотиновая кислота

Это супер-средство ускоряет рост волос не хуже мезотерапии. Купите в аптеке никотиновую кислоту (ниацин) в ампулах и добавляйте ее в маски для волос или втирайте в корни в чистом виде. Маски смывайте согласно инструкции, а чистую кислоту можно подержать 15-20 минут. Кстати, никотиновая кислота не имеет отношения к сигаретам, это витамин РР, который мы обычно получаем из мяса.

Почему это работает?

Никотиновая кислота обладает разогревающим эффектом. После попадания на кожу он провоцирует гипермию (прилив крови), с кровью к корням волос поступают необходимые для роста и здоровья волос витамины. Аппликации с никотиновой кислотой можно приравнять к хорошему массажу головы, только здесь вам нужно просто нанести и забыть на несколько минут. Кстати, ниацин — часто основной компонент в дорогих шампунях для роста волос, например, у бренда Nioxin.

Шампунь из яблочного уксуса

Эта смесь заменит вам самые дорогие шампуни вроде R+Co и кондиционер наподобие Esthetic House CP-1 Raspberry Treatment Vinegar за которым стоят очереди (в их составе тоже уксусная кислота). Микс из двух столовых ложек соды, 2 стаканов воды, 1 чайной ложки масла и 3 столовых ложек яблочного уксуса мгновенно разгладит волосы и придаст им нереальный блеск. Смешайте все ингредиенты, нанесите на влажные волосы и используйте как шампунь. Нет, смесь не пенится, но хорошо полирует волосы и очищает кожу головы. Можно применять не чаще одного раза в неделю, чтобы волосы не стали сухими.

Почему это работает?