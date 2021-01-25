Пн, 25.01.2021
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Три народных рецепта для волос, которые реально работают

Уход за волосами. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Все ингредиенты вы найдете на своей кухне или в ближайшей аптеке, уверяет «Домашний Очаг».

Даже в самых дорогих средствах для волос основную работу, как правило, делает один компонент. Некоторые из них рождаются в лабораториях, а некоторые есть на каждой кухне. 

Йогуртовая маска

Чтобы придать волосам блеск и плотность, смешайте жирный йогурт (он должен быть прохладным), одно яйцо и ложку меда. Получившуюся смесь нанесите на корни и по всей длине волос на полчаса. Маску можно накрыть полиэтиленовой шапочкой для лучшего впитывания. Если хотите добавить эффект скраба для кожи головы — добавьте в смесь чайную ложку сахара. 

Почему это работает?

Йогурт содержит молочные кислоты и работает как своего рода пилинг для кожи головы, а еще придает волосам блеск. Яйцо питает структуру волоса белком — эффект можно сравнить с ламинированием. А мед — отличный антисептик, с его помощью лечили кожные заболевания до открытия пенициллина. 
 
 
Никотиновая кислота

Это супер-средство ускоряет рост волос не хуже мезотерапии. Купите в аптеке никотиновую кислоту (ниацин) в ампулах и добавляйте ее в маски для волос или втирайте в корни в чистом виде. Маски смывайте согласно инструкции, а чистую кислоту можно подержать 15-20 минут. Кстати, никотиновая кислота не имеет отношения к сигаретам, это витамин РР, который мы обычно получаем из мяса.

Почему это работает?

Никотиновая кислота обладает разогревающим эффектом. После попадания на кожу он провоцирует гипермию (прилив крови), с кровью к корням волос поступают необходимые для роста и здоровья волос витамины. Аппликации с никотиновой кислотой можно приравнять к хорошему массажу головы, только здесь вам нужно просто нанести и забыть на несколько минут. Кстати, ниацин — часто основной компонент в дорогих шампунях для роста волос, например, у бренда Nioxin.

Шампунь из яблочного уксуса

Эта смесь заменит вам самые дорогие шампуни вроде R+Co и кондиционер наподобие Esthetic House CP-1 Raspberry Treatment Vinegar за которым стоят очереди (в их составе тоже уксусная кислота). Микс из двух столовых ложек соды, 2 стаканов воды, 1 чайной ложки масла и 3 столовых ложек яблочного уксуса мгновенно разгладит волосы и придаст им нереальный блеск. Смешайте все ингредиенты, нанесите на влажные волосы и используйте как шампунь. Нет, смесь не пенится, но хорошо полирует волосы и очищает кожу головы. Можно применять не чаще одного раза в неделю, чтобы волосы не стали сухими.

Почему это работает?

Нормальный pH кожи головы должен иметь уровень 5,5, но многие шампуни создают щелочную реакцию, которая нарушает этот показатель. Уксус помогает нейтрализовать их воздействие и сохранить гидролипидный баланс кожи. Что касается внешнего эффекта, уксус отлично разглаживает кутикулу волос, а разглаженная кутикула прекрасно отражает свет, придавая волосам нереальный блеск и переливы. Главное, использовать натуральный уксус, а не эссенцию.

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