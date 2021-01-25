Признаки влюбленного мужчины: как распознать скрытые чувства

Растерянность. Даже самые брутальные мачо в момент наплыва чувств теряют уверенность и становятся беспомощными. Застенчивость заставляет их краснеть и заикаться, а попытки взять себя в руки еще больше выдают скрываемую страсть.

Романтические поступки. Они могут быть разными — от цветочных букетов и пения под окном до проявления безрассудности с попыткой взобраться к любимой по водосточной трубе.

Неадекватная реакция при общении. Если ранее вежливый и милый мужчина вдруг начинает язвить и грубить определенной даме, вполне возможно, так он пытается победить пламя в сердце. Но вряд ли ему это удастся. То же самое касается внезапно вспыхивающей неприязни по отношению к окружающим мужчинам. Ревность скрыть особенно трудно.

Начал следить за внешностью. Он покупает новую одежду, идет в парикмахерскую, записывается в «качалку». Широкие жесты тоже часто говорят о чувствах: мужчина пытается показать, что он не только великолепен внешне, но и способен материально обеспечить любимую и будущих детей.

Невербальные признаки влюбленного мужчины