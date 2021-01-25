Признаки влюбленного мужчины: как распознать скрытые чувства
Настоящие мужчины редко выражают чувства так же ярко, как представительницы прекрасного пола. Но есть определенные признаки, что мужчина влюблен. Как их распознать, рассказывает wday.ru.
Настоящие мужчины редко выражают чувства так же ярко, как представительницы прекрасного пола. Но есть определенные признаки, что мужчина влюблен. Как их распознать, рассказывает wday.ru.
Есть много способов понять, что поклонник питает трепетные чувства. По его поведению можно выяснить, стоит ли рассчитывать на серьезные отношения или это ни к чему не обязывающий флирт.
Растерянность. Даже самые брутальные мачо в момент наплыва чувств теряют уверенность и становятся беспомощными. Застенчивость заставляет их краснеть и заикаться, а попытки взять себя в руки еще больше выдают скрываемую страсть.
Романтические поступки. Они могут быть разными — от цветочных букетов и пения под окном до проявления безрассудности с попыткой взобраться к любимой по водосточной трубе.
Неадекватная реакция при общении. Если ранее вежливый и милый мужчина вдруг начинает язвить и грубить определенной даме, вполне возможно, так он пытается победить пламя в сердце. Но вряд ли ему это удастся. То же самое касается внезапно вспыхивающей неприязни по отношению к окружающим мужчинам. Ревность скрыть особенно трудно.
Начал следить за внешностью. Он покупает новую одежду, идет в парикмахерскую, записывается в «качалку». Широкие жесты тоже часто говорят о чувствах: мужчина пытается показать, что он не только великолепен внешне, но и способен материально обеспечить любимую и будущих детей.
Невербальные признаки влюбленного мужчины
В обычной беседе молодой человек начинает сильно жестикулировать или, наоборот, старается прижать ладони к бедрам. Верный знак, что он неравнодушен к собеседнице. На то же самое намекают и частые касания своего лица, поправление одежды, неестественная осанка.
Даже самые скромные джентльмены под властью чувств стараются оказаться поближе к объекту страсти, иногда сами того не замечая. Например, положив руку на спинку стула барышни или придвинувшись к ней.
А если он бессознательно повторяет жесты находящейся рядом дамы, это стопроцентный знак пылающей в его сердце страсти.