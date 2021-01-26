Именитый парикмахер раскрыл главную ошибку при мытье головы

Американский стилист Брэд Мондо, на страницу которого в Instagram подписаны почти два миллиона человек, рассказал подписчикам о правильном способе мытья волос. Специалист объяснил, что часто люди слишком сильно втирают шампунь в кожу головы. По его словам, таким образом повреждается кутикула волос, что приводит к их выпадению. «Многие во время мытья спутывают волосы, пытаясь как можно сильнее втереть шампунь в кожу головы. Некоторые даже скрабируют голову ногтями — но так делать нельзя», — пояснил Мондо и порекомендовал наносить очищающее средство не круговыми движениями, а из стороны в сторону. «Движения из стороны в сторону наиболее щадящие», — добавил эксперт.