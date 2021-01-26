Пять типов работающих женщин: узнайте, к какому относитесь вы

А предупрежден — значит, вооружен, уверяет woman.ru.

«Во мне сто лиц и тысяча ролей», — так описывает женскую натуру Наталия Очкур в своем известном стихотворении. О тысяче не расскажем, но пять типов, какими женщины бывают на работе, назовем. Предлагаем отнестись к классификации с пониманием: конечно, упорядочить разнообразие нашей природы невозможно, но попытаться взглянуть на себя «со стороны» будет полезно. Кто знает, вдруг в этой японском исследовании кто-то найдет ключ к понимаю коллег, а еще лучше — себя.

Тип 1: профессионал

Девиз: я изменю мир!

По подсчетам японцев, эти отчаянные воительницы, сносящие все препятствия на пути к идеальной карьере, составляют 16,2% всех работающих женщин. Они мечтают произвести впечатление на каждого в своем окружении, им важно, чтобы все вокруг узнали, что именно они предложили инновационную идею или спасли отдел закупок от незапланированных трат. Как правило, их работой становится хобби, к которому они относятся с большим пылом и страстью — иначе объяснить рвение к вершинам в стиле «после нас хоть потоп» невозможно.

Кстати, такие женщины предпочитают равный брак и мужчину-партнера, который по достоинству оценит их стремление перевернуть индустрию (или хотя бы местный офис). 2

В чем подвох? С одной стороны, эти супервумен — ярые перфекционистки, а значит, все, что они сделают, будет безупречного качества. Но если вы узнали в этом описании себя, подумайте о том, чтобы сосредоточиться на чем-то одном вместо управления множеством отделов.

Тип 2: на все руки мастерица

Девиз: успеть везде

Следующая категория дам не соглашается ни на что меньшее, чем 100-процентный результат во всех сферах жизни. Звучит невозможно, и прагматичный голосок внутри наверняка должен спустить мечтательниц на землю.Как бы не так! До конца жизни они будут уверены, что если очень постараться, то можно каждый день возвращаться домой, где счастливый муж и дети ждут в идеально обставленной и убранной гостиной, на выходных обсуждать с друзьями новости или ходить на йогу, а в понедельник садиться в рабочее кресло леди-босса. Не нужно пытаться переубедить их или себя, если в этих строчках вы узнаете свое описание.

Главное, дорогие трудяжки, помните, что вы у себя одни, и главное достижение — быть счастливой. А вершины, трудовые и семейные, лучше брать полной сил, в хорошем настроении и в гармонии с собой.

Тип 3: любительница внимания

Девиз: живу настоящим