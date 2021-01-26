Почему зимой мы быстрее стареем, и как этого избежать
О неприятных последствиях ледяного ветра, низких температур и «необузданных» осадков для нашей внешности знают все. Редко кому удавалось избежать покрасневшей кожи и потрескавшихся губ.
О неприятных последствиях ледяного ветра, низких температур и «необузданных» осадков для нашей внешности знают все. Редко кому удавалось избежать покрасневшей кожи и потрескавшихся губ.
Тем не менее, это вовсе не повод отказаться от долгих и веселых прогулок с детьми или своих спортивных пристрастий. Достаточно лишь соблюдать простейшие правила ухода за собой, пишет parents.ru.
Главные враги кожи в холода
Итак, что же зимой представляет главную опасность для нашей кожи? Во-первых, это сам холод. Любое похолодание ведет к тому, что сосуды сужаются, влага «мигрирует» в более глубокие слои кожи, обмен веществ замедляется и, соответственно, ухудшается питание клеток. Результат — сухая и раздраженная кожа.
48 часов необходимо для того, чтобы восстановить липидный барьер кожи, если на морозе не использовать защитные кремы.
Второй неблагоприятный фактор — порывистый ветер. Он способствует дополнительному испарению влаги и, как следствие, вызывает пересушивание кожи.Следующий наш «враг» — частые перепады температур. При выходе из теплого помещения на улицу происходит моментальная смена сосудистого тонуса. Многие мелкие и расположенные на поверхности кожи сосуды не выдерживают такой тренировки и «вгоняют нас в краску». Ну, и наконец, центральное отопление. Излишне сухой и теплый воздух неуклонно усугубляет обезвоживание кожи.
Интересный факт: кожа многих женщин в теплое время года становится жирной, а в холодное – сухой (зимой выделение кожного сала замедляется). Если вы привыкли пользоваться не кремами, а гелями для жирной кожи, то с наступлением холодов можете поступить следующим образом: купите крем из этой же линии и наносите его на те участки, которые стали более сухими (щеки, область носа), на остальных же (лоб и подбородок) продолжайте пользоваться гелем.
Выстраиваем оборону
В осенне-зимний период правила ежедневного ухода переворачиваются «с ног на голову». Днем в ход идут насыщенные питательные кремы, а ночью на смену заступают их увлажняющие «единомышленники». Их миссия — перед выходом на улицу создать на поверхности кожи защитную пленку (барьер от неблагоприятных метеоусловий), а перед сном — обеспечить коже дополнительное «орошение». Если у вас кожа сухая, то выбирайте крем насыщенной текстуры, если жирная — легкой, если же очень жирная, можете отказаться от питательного крема и даже утром использовать увлажняющий.Чтобы с наступлением холодов чувствовать себя максимально комфортно, важно:
пить много жидкости — это ускоряет обмен веществ.
принимать витаминные комплексы, содержащие жирные кислоты (омега 3 и 6), — незаменимы для поддержания кожи в тонусе.
увеличить потребление лосося, авокадо, орехов. Эти полезные во всех отношениях продукты ко всему прочему насыщают кожу влагой и улучшают ее структуру. А содержащиеся в них питательные вещества выступают барьером для внешних раздражителей и аллергенов.
утром после умывания наносить на кожу питательный крем с маслом авокадо, какао, жожоба, который будет защищать ее от обморожения в течение дня.
вечером накладывать увлажняющий крем с алоэ вера, гиалуроновой кислотой, экстрактом морских водорослей, термального планктона. Наносить увлажняющий крем на лицо лучше сразу же после его очищения. Так он поможет удержать влагу на поверхности кожи. Учтите, что вечером не стоит использовать крем с SPF-фильтрами, поскольку его структура может привести к закупориванию пор. Не забывайте, что в уходе нуждается также шея и зона декольте. Ведь под высокими воротниками и шарфами кожа слабеет и увядает.
хорошо проветривайте спальню перед сном, а по возможности используйте увлажнитель воздуха на протяжении всей ночи. Ведь если замерить уровень увлажненности в помещениях, то он составит не более 30%, а для нашей кожи необходимо 70-80%.
Зима хороша для проведения различных пилингов. Прежде всего, потому, что в это время солнце менее активно и избежать побочных эффектов, таких как, пигментные пятна, будет проще. Тем не менее, чтобы не повредить защитный барьер кожи, не используйте скрабы с крупными абразивными частицами, отдавайте предпочтение мягким гоммажам, энзимным пилингам или очищающим маскам на основе глины (белой — для жирной кожи, красной — для сухой).
В старину на Руси в студеную пору смазывали лицо гусиным жиром, чтобы избежать обморожения. Современные препараты, к счастью, не такие жирные (хотя достаточно густые), но не менее эффективные. Их задача — насытить кожу питательными компонентами и послужить «антистрессом». В составе наших «оберегов» особенно важную роль играют витамины С, Е, А и липиды. Они выступают в качестве щита одновременно и против ветра, холода и сухого воздуха в помещениях. Однако не теряют своей актуальности и компоненты, облегчающие процессы регенерации кожи: фруктовые кислоты, пантенол, экстракты алоэ и женьшеня, масло карите.
И помните, что в холодное время года все кремы и бальзамы наносят на кожу минимум за полчаса (а еще лучше за час) до выхода на улицу.
Пожалуй, наиболее уязвимая зона на лице — губы, особенно, если у вас есть привычка часто их облизывать. В таком случае нежная кожа губ быстро начинает шелушиться и трескаться. Защитить наши уста под силу бальзамам и гигиеническим помадам с особыми компонентами:
Всегда держите под рукой эти «палочки-выручалочки» и пользуйтесь ими как можно чаще. Для макияжа в период похолодания выбирайте более жирные помады, особенно те, в состав которых входит гуру увлажнения — гиалуроновая кислота.
Хорошо действуют на кожу горячие компрессы из трав.
Вам потребуются: ромашка аптечная, календула, зверобой, плоды рябины (купить можно в любой аптеке). Их необходимо смешать. Далее 3 столовые ложки смеси помещают в эмалированную посуду, заливают стаканом горячей воды, плотно накрывают крышкой и оставляют на водной бане на 15 минут. Жидкости необходимо дать настоятся в течение 30 минут при комнатной температуре. Опустите в настой тонкую махровую салфетку и отожмите. Положите горячую примочку (идеальная температура 38 градусов) на лицо и оставьте на 10-15 минут. Завершить процедуру желательно нанесением питательного крема или маски для лица.