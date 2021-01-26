Почему зимой мы быстрее стареем, и как этого избежать

Тем не менее, это вовсе не повод отказаться от долгих и веселых прогулок с детьми или своих спортивных пристрастий. Достаточно лишь соблюдать простейшие правила ухода за собой, пишет parents.ru.

Главные враги кожи в холода

Итак, что же зимой представляет главную опасность для нашей кожи? Во-первых, это сам холод. Любое похолодание ведет к тому, что сосуды сужаются, влага «мигрирует» в более глубокие слои кожи, обмен веществ замедляется и, соответственно, ухудшается питание клеток. Результат — сухая и раздраженная кожа.

48 часов необходимо для того, чтобы восстановить липидный барьер кожи, если на морозе не использовать защитные кремы. 2

Второй неблагоприятный фактор — порывистый ветер. Он способствует дополнительному испарению влаги и, как следствие, вызывает пересушивание кожи.Следующий наш «враг» — частые перепады температур. При выходе из теплого помещения на улицу происходит моментальная смена сосудистого тонуса. Многие мелкие и расположенные на поверхности кожи сосуды не выдерживают такой тренировки и «вгоняют нас в краску». Ну, и наконец, центральное отопление. Излишне сухой и теплый воздух неуклонно усугубляет обезвоживание кожи.

Интересный факт: кожа многих женщин в теплое время года становится жирной, а в холодное – сухой (зимой выделение кожного сала замедляется). Если вы привыкли пользоваться не кремами, а гелями для жирной кожи, то с наступлением холодов можете поступить следующим образом: купите крем из этой же линии и наносите его на те участки, которые стали более сухими (щеки, область носа), на остальных же (лоб и подбородок) продолжайте пользоваться гелем.

Выстраиваем оборону

В осенне-зимний период правила ежедневного ухода переворачиваются «с ног на голову». Днем в ход идут насыщенные питательные кремы, а ночью на смену заступают их увлажняющие «единомышленники». Их миссия — перед выходом на улицу создать на поверхности кожи защитную пленку (барьер от неблагоприятных метеоусловий), а перед сном — обеспечить коже дополнительное «орошение». Если у вас кожа сухая, то выбирайте крем насыщенной текстуры, если жирная — легкой, если же очень жирная, можете отказаться от питательного крема и даже утром использовать увлажняющий.Чтобы с наступлением холодов чувствовать себя максимально комфортно, важно:

пить много жидкости — это ускоряет обмен веществ.

принимать витаминные комплексы, содержащие жирные кислоты (омега 3 и 6), — незаменимы для поддержания кожи в тонусе.

увеличить потребление лосося, авокадо, орехов. Эти полезные во всех отношениях продукты ко всему прочему насыщают кожу влагой и улучшают ее структуру. А содержащиеся в них питательные вещества выступают барьером для внешних раздражителей и аллергенов.

утром после умывания наносить на кожу питательный крем с маслом авокадо, какао, жожоба, который будет защищать ее от обморожения в течение дня.