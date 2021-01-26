Как правильно шопиться: ТОП-9 правил от Сары Джессики Паркер

Пожалуй, самой яркой из четверки "Секса в большом городе" можно назвать Кэрри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джесика Паркер. Она стала иконой стиля, к чьему мнению прислушиваются и на кого ровняются модницы по всему миру.

Сегодня мы перечислим главные правила шоппинга от Сары Джессики Паркер, благодаря которым покупки будут супер удачными и действительно нужными.

Гид по стилю от Сары Джессики Паркер

Правило №1: не бойтесь купить то, что очень хочется. Да, сложно весь день бегать на каблуках, но если вам уж очень приглянулись туфли или босоножки на шпильке – не отказывайте себе в удовольствии купить их.

Женщине порой не так просто идти по жизни, поэтому очень осторожно нужно относиться к выбору туфель. Ведь они помогают скрасить нам этот нелегкий путь, 1

– считает Кэрри Брэдшоу, и мы с ней согласны.

Правило №2: не относитесь к одежде слишком серьезно, ведь не вещи красят нас, а мы их. Героиня Паркер в сериале не боится экспериментов и наслаждается своими аутфитами, одеваясь каждый день как на праздник.

Правило №3: сочетайте несочетаемое. Сара Джессика Паркер доказала, что можно менять наряды по три раза в день, носить шубу с босоножками и миксовать разные стили и цвета. Потому не спешите отказываться от понравившейся вещи, если ее, на первый взгляд, сложно комбинировать с другими элементами гардероба.

Правило №4: каждый день – праздник, а на праздники мы обычно подбираем все самое красивое, что у нас есть. Покупая очередную юбку или платье, убедитесь, что будете выглядеть в этом как минимум сногсшибательно, а если нужно, обновку будет легко надеть вместе с базовыми элементами.

Правило №5: будьте сексуальной. Когда и где хотите. Проще всего почувствовать себя такой – купить блузу с открытыми плечами или платье с разрезом. Чувственные аутфиты могут закрывать большую часть тела, но обнажать запястья или щиколотки.

Правило №6: подбирайте одежду для разных случаев. Отправляться на шоппинг без четкой цели можно, но лучше сделать это с пользой.

Моя философия строится на том, что лучше уж я замерзну, но буду выглядеть уместно, чем оденусь комфортно, а потом подумаю – пожалуй, не стоило идти в парке на премьеру, 1

– признается Сара Джессика Паркер.

Возможно, в вашем шкафу нет костюма для важных встреч или наряда для вечеринки. Подобрав вещь заранее, вы облегчите себе задачу в будущем.

Правило №7: сумок много не бывает. Как и обуви. Тех и других у героини "Секса в большом городе" было более чем достаточно. Благодаря Кэрри мы поняли, что не всегда пара туфель должна гармонично выглядеть с сумочкой.

Эти правила работают и сегодня, когда трендовые модели сумок носят с кроссовками или кедами, а с обувью на каблуках сочетают мешковатые сумки.

Правило №8: не покупайте лишнего. Шоппинг, конечно, действует как некая терапия – помогает расслабиться и получить положительные эмоции, однако в такие моменты легко набрать не очень-то нужных вещей.

Поход за покупками помогает женщине раскрыть творческий потенциал, 1

– говорит Сара Джессика Паркер.

При этом актриса утверждает, что не часто совершает покупки, а к шоппингу готовится основательно – перед походом по магазинам она делает ревизию в шкафу и многое отдает друзьям или на благотворительность.

Правило №9: носите то, что нравится вам. Актриса считает, что люди должны одеваться так, как они хотят.