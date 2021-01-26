Шесть цветов, которые выдают дешевую одежду

Темные цвета подсознательно ассоциируются с богатством и умом — в этом есть историческая причина. Например, таким был глубокий синий цвет, в Средневековье изготавливаемый из ляпис-лазури — недоступного для среднего класса камня.

Порой среди ярких оттенков тоже встречаются тона, которые можно использовать для делового костюма. Правда исключение лишь подтверждает правило.

Как выбрать цвет

Конечно, при покупке одежды стоит смотреть не только на тон. Некачественную ткань не спасёт даже самый благородный оттенок. Однако выбор цвета все равно нельзя отставлять на задний план. Правильный тон должен подсвечивать ваше лицо, а не делать кожу серой или желтой. В основе удачных цветов всегда лежит базовый тон — чаще чёрный, иногда белый. Чем глубже цвет, тем интереснее он будет смотреться.

Вот шесть примеров неудачных и удачных цветов.

Красный: да — бургунди, нет — алому;

Зеленый: да — изумрудному, нет — салатовому;

Желтый: да — горчичному, нет — лимонному;

Розовый: да — пудровому, нет — «барби»;

Белый: да — молочному, нет — снежному;

Синий: да — морской волны, нет — индиго.

Как использовать оттенки в деталях

Если вам не удается найти удачную вещь в нужном цвете, присмотритесь к ее деталям. Например, фурнитуру стоит выбирать глубоких темных цветов, иначе пестрые пуговицы сразу скажут о низкой стоимости одежды. То же касается обуви — темные цвета всегда отсылают к классическому стилю, тогда как яркие розовые и красные лодочки говорят об отсутствии вкуса у девушки.