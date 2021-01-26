Вт, 26.01.2021
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На два фронта: что делать, если у мужа две семьи

Мужчина и две женщины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Жизнь на две семьи – это непростой социально-психологический феномен, выражающийся в том, что человек одновременно поддерживает стабильные отношения с двумя партнерами. Что делать женщине, если ее супруг живет на две семьи и не собирается ничего менять?

Почему так случилось

Чаще всего стабильные отношения с двумя женщинами завязываются у невротических личностей. Такие мужчины обычно состоятельны, они способны полностью обеспечивать и ту, и другую семью, пишет «Лиза». 

Рассмотрим типичный пример. Когда мужчина только начинал свой путь во взрослую жизнь, в его жизни появилась женщина. И не столько он сам захотел вступить с ней в брак, сколько она сделала такой выбор за него. Другими словами — он просто согласился. Возможно, у него была низкая самооценка, или он просто отличался чрезмерной стеснительностью. У него также могло быть недостаточно навыков коммуникации.

Очень часто первый брак — это не результат выбора, а стечение обстоятельств. По мере того как развивалась карьера мужчины, он чувствовал, что и сам становится другим человеком. Все это время он развивался, а его супруга продолжала оставаться на одном и том же уровне. Она сидела дома с детьми, общалась только с небольшим количеством людей, и ее возможности для самосовершенствования всегда были ограничены. 

В какой-то момент мужчина понял, что жена его тяготит, что он не получает необходимого эмоционального удовлетворения от этих отношений, которые кажутся ему скучными и пресными. И далее происходит так, что у него завязываются отношения с другой женщиной — не обязательно моложе, но обязательно в чем-то интереснее и, возможно, внимательнее к его потребностям. С ней он переживает любовную страсть, глубокие чувства, у них строятся отношения для души. Но все это не приводит к тому, что мужчина уходит от первой женщины, ведь он прошел с ней все тяготы, все сложности, весь путь становления своей карьеры. С ней его связывают отношения долга. Это вовсе не исключает добрых чувств, любви к жене. Но выбрать, кого он любит больше, человек не может. Поэтому решает оставить все, как есть.

Мужчина попадает в типичную ловушку невротика, поскольку у него не срабатывают традиционные рассудочные стратегии принятия решения. Он не в состоянии сделать выбор. Невротик может бесконечно составлять списки плюсов и минусов обеих женщин или отношений в целом, но это ни к чему не приводит. Потому что такое решение должно быть принято в согласии с чувствами. А у мужчины-невротика, живущего на две семьи, очень часто нет полноценного контакта со своими чувствами. Он может лишь смутно ощущать себя виноватым, поскольку понимает, что нарушает некие базовые договоренности, обманывая двух женщин и детей (если они есть). У него может быть очень сложная, напряженная жизнь, потому что изо дня в день ему нужно продумывать определенный сценарий и вести себя так, чтобы ни у кого не возникало подозрений. А это отбирает огромное количество энергии. 

Такой мужчина занят деятельностью, связанной с двумя семьями, и он думает только о том, как бы не выдать себя и не сделать что-то, что может нарушить его комфорт. И поскольку у такого человека есть контакт только с ощущением личного удовольствия и комфорта, ему сложно принять принципиальное экзистенциональное решение, которое будет означать, что одна женщина останется в прошлом, а с другой он будет жить. Он не может сделать выбор, основываясь на рассудочной стратегии, это тупиковая для него ситуация. 

Невротику в принципе сложно принимать окончательные решения — в какой-то степени они напоминают ему о смерти, о неизбежности, о чем-то, что имеет необратимые последствия. А мечта такого человека — это возможность постоянно что-то повторять, переделывать, возвращаться к одному и тому же. И этот мужчина зачастую использует невротическую стратегию перекладывания ответственности.

Ты в зоне риска: как формируется любовная зависимость

Он будет надеяться, что вместо него решение примет одна из женщин. И поскольку «двоеженец» не может поговорить со своими партнершами честно и открыто, он будет пытаться подловить каждую из них на каких-нибудь мелочах. Осознанно или неосознанно, но он будет пытаться поймать их на нарушении правил, связанных в его сознании с ощущением комфорта. И если он все же поймает одну из женщин на неверности, он может решительно разорвать отношения с ней, поскольку в таком случае с него самого будет снята всякая ответственность. 

Часто обстоятельства складываются так, что обе эти женщины финансово зависимы от своего партнера. Они несамостоятельны и полностью заинтересованы, чтобы отношения продолжались как можно дальше. И у невротика нет формальной возможности поймать кого-то из них на нарушении правил. Получается тупиковая ситуация.

При чем тут ты

Если ты знаешь, что может стоять за поведением человека, живущего на две семьи, тебе будет намного проще разобраться в этой ситуации и принять окончательное решение. Прежде всего, подумай о том, чего хочешь ты сама, и насколько тебя не устраивает та жизнь, которой ты живешь сейчас. Далее вариантов может быть несколько. Если ты хочешь сохранить отношения, можешь оставить все как есть и продолжить мириться с присутствием в жизни твоего супруга другой женщины. Обычно такой вариант выбирают те, кому все остальные пути кажутся более травматичными. Понимая, какие сложности ожидают в связи с разводом, некоторые женщины делают выбор в пользу того, чтобы оставить все, как есть.

Если же этот вариант для тебя неприемлем, но ты все еще хочешь сохранить отношения, можно постараться заставить мужа сделать окончательный выбор. Но, скорее всего, дело закончится неопределенностью, обещаниями или словами мужчины о том, что он обязательно обо всем подумает. Как мы уже выяснили, невротики просто не в состоянии сделать выбор, основываясь на рассудочной стратегии. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, чтобы правильно и наиболее безболезненно выйти из такой ситуации, это порекомендовать супругу работу с психологом. 

У человека, живущего на две семьи, слабый или противоречивый набор моральных принципов и правил. И место морали и этичности зачастую занимает экологичность. Такой мужчина тщательно следит за тем, чтобы окружающие его люди не расстраивались и не получали прямого вреда, он готов компенсировать их моральные страдания, готов заботиться о своих семьях и обеспечивать их финансово. Но он искренне не понимает, что сам факт обмана по отношению к другим людям может нанести им серьезный психологический вред. Чаще всего моральные принципы в его понимании — это некоторое внешнее давление, что-то, что навязывается обществом, и они могут быть легко отвергнуты им. Ему сложно понять, откуда у него это смутное чувство вины, иногда он вообще не связывает его с нарушением моральных принципов.

Работа с психологом в данном случае предусматривает развитие доступа к чувствам, ослабление идеализированного образа, требований к окружающим и ненависти к самому себе. Также здесь необходима серьезная работа по укреплению моральных принципов. Без таких принципов, без следования некоторым этическим правилам и нормам человек словно болтается из стороны в сторону, не имея возможности сфокусироваться и сосредоточиться на чем-то одном.

Если ты уверена в том, что хочешь сохранить отношения (или хотя бы просто правильно выйти из ситуации), то можешь постараться донести до своего супруга некоторые вещи: имеет смысл попробовать сделать свою жизнь более морально ориентированной, а свое поведение — более принципиальным. И уже хорошо, если супруг пойдет тебе навстречу и решит поработать со специалистом. 

Если он все же не захочет оставлять другую женщину или даже сделает выбор в ее пользу, подумай: стоит ли в таком случае бороться за эти отношения и пытаться их сохранить? И если мужчина отвергает любые попытки помочь и не соглашается решить проблему общими силами, тебе лучше переосмыслить ценность этого брака.

И помни, что у тебя всегда есть варианты, ты в любой момент можешь закончить отношения, которые некомфортны для тебя и не вносят в твою жизнь ничего положительного. Заботься о себе, люби себя и не позволяй людям решать за счет тебя свои психологические проблемы. 

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