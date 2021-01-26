На два фронта: что делать, если у мужа две семьи

Почему так случилось

Чаще всего стабильные отношения с двумя женщинами завязываются у невротических личностей. Такие мужчины обычно состоятельны, они способны полностью обеспечивать и ту, и другую семью, пишет «Лиза».

Рассмотрим типичный пример. Когда мужчина только начинал свой путь во взрослую жизнь, в его жизни появилась женщина. И не столько он сам захотел вступить с ней в брак, сколько она сделала такой выбор за него. Другими словами — он просто согласился. Возможно, у него была низкая самооценка, или он просто отличался чрезмерной стеснительностью. У него также могло быть недостаточно навыков коммуникации.

Очень часто первый брак — это не результат выбора, а стечение обстоятельств. По мере того как развивалась карьера мужчины, он чувствовал, что и сам становится другим человеком. Все это время он развивался, а его супруга продолжала оставаться на одном и том же уровне. Она сидела дома с детьми, общалась только с небольшим количеством людей, и ее возможности для самосовершенствования всегда были ограничены.

В какой-то момент мужчина понял, что жена его тяготит, что он не получает необходимого эмоционального удовлетворения от этих отношений, которые кажутся ему скучными и пресными. И далее происходит так, что у него завязываются отношения с другой женщиной — не обязательно моложе, но обязательно в чем-то интереснее и, возможно, внимательнее к его потребностям. С ней он переживает любовную страсть, глубокие чувства, у них строятся отношения для души. Но все это не приводит к тому, что мужчина уходит от первой женщины, ведь он прошел с ней все тяготы, все сложности, весь путь становления своей карьеры. С ней его связывают отношения долга. Это вовсе не исключает добрых чувств, любви к жене. Но выбрать, кого он любит больше, человек не может. Поэтому решает оставить все, как есть.

Мужчина попадает в типичную ловушку невротика, поскольку у него не срабатывают традиционные рассудочные стратегии принятия решения. Он не в состоянии сделать выбор. Невротик может бесконечно составлять списки плюсов и минусов обеих женщин или отношений в целом, но это ни к чему не приводит. Потому что такое решение должно быть принято в согласии с чувствами. А у мужчины-невротика, живущего на две семьи, очень часто нет полноценного контакта со своими чувствами. Он может лишь смутно ощущать себя виноватым, поскольку понимает, что нарушает некие базовые договоренности, обманывая двух женщин и детей (если они есть). У него может быть очень сложная, напряженная жизнь, потому что изо дня в день ему нужно продумывать определенный сценарий и вести себя так, чтобы ни у кого не возникало подозрений. А это отбирает огромное количество энергии.