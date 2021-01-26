На два фронта: что делать, если у мужа две семьи

Невротику в принципе сложно принимать окончательные решения — в какой-то степени они напоминают ему о смерти, о неизбежности, о чем-то, что имеет необратимые последствия. А мечта такого человека — это возможность постоянно что-то повторять, переделывать, возвращаться к одному и тому же. И этот мужчина зачастую использует невротическую стратегию перекладывания ответственности.
Ты в зоне риска: как формируется любовная зависимость
Он будет надеяться, что вместо него решение примет одна из женщин. И поскольку «двоеженец» не может поговорить со своими партнершами честно и открыто, он будет пытаться подловить каждую из них на каких-нибудь мелочах. Осознанно или неосознанно, но он будет пытаться поймать их на нарушении правил, связанных в его сознании с ощущением комфорта. И если он все же поймает одну из женщин на неверности, он может решительно разорвать отношения с ней, поскольку в таком случае с него самого будет снята всякая ответственность.
Часто обстоятельства складываются так, что обе эти женщины финансово зависимы от своего партнера. Они несамостоятельны и полностью заинтересованы, чтобы отношения продолжались как можно дальше. И у невротика нет формальной возможности поймать кого-то из них на нарушении правил. Получается тупиковая ситуация.
Если ты знаешь, что может стоять за поведением человека, живущего на две семьи, тебе будет намного проще разобраться в этой ситуации и принять окончательное решение. Прежде всего, подумай о том, чего хочешь ты сама, и насколько тебя не устраивает та жизнь, которой ты живешь сейчас. Далее вариантов может быть несколько. Если ты хочешь сохранить отношения, можешь оставить все как есть и продолжить мириться с присутствием в жизни твоего супруга другой женщины. Обычно такой вариант выбирают те, кому все остальные пути кажутся более травматичными. Понимая, какие сложности ожидают в связи с разводом, некоторые женщины делают выбор в пользу того, чтобы оставить все, как есть.
Если же этот вариант для тебя неприемлем, но ты все еще хочешь сохранить отношения, можно постараться заставить мужа сделать окончательный выбор. Но, скорее всего, дело закончится неопределенностью, обещаниями или словами мужчины о том, что он обязательно обо всем подумает. Как мы уже выяснили, невротики просто не в состоянии сделать выбор, основываясь на рассудочной стратегии. Поэтому лучшее, что ты можешь сделать, чтобы правильно и наиболее безболезненно выйти из такой ситуации, это порекомендовать супругу работу с психологом.
У человека, живущего на две семьи, слабый или противоречивый набор моральных принципов и правил. И место морали и этичности зачастую занимает экологичность. Такой мужчина тщательно следит за тем, чтобы окружающие его люди не расстраивались и не получали прямого вреда, он готов компенсировать их моральные страдания, готов заботиться о своих семьях и обеспечивать их финансово. Но он искренне не понимает, что сам факт обмана по отношению к другим людям может нанести им серьезный психологический вред. Чаще всего моральные принципы в его понимании — это некоторое внешнее давление, что-то, что навязывается обществом, и они могут быть легко отвергнуты им. Ему сложно понять, откуда у него это смутное чувство вины, иногда он вообще не связывает его с нарушением моральных принципов.