Косметолог назвала процедуры вредные для женщин разного возраста
Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала, какие бьюти-процедуры не только не сделают моложе, но и состарят женщин разных возрастов, делится портал News.ru.
Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала, какие бьюти-процедуры не только не сделают моложе, но и состарят женщин разных возрастов, делится портал News.ru.
По её словам, в 20 лет необходимо относиться с осторожностью ко всем процедурам. В частности, стоит повременить с агрессивными пилингами, алмазной дермабразией, шлифовкой кожи, плазмотерапией и ботулинотерапией.
Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей, — уточнила специалист.
В 25 лет нельзя делать SMAS-лифтинг, биоревитализацию и ботулинотерапию. Лучше всего на состоянии кожи скажется курсовой массаж, лучше лимфодренажный.
Морозова рассказала, что для 30-летних нет никаких ограничений, так как в этом возрасте нужно начинать посещать косметолога, который поможет подобрать уход. Однако в 35 лет категорически противопоказан буккальный массаж лица, приводящий к растяжению связочного аппарата и провисанию мышечного корсета. Все остальные процедуры можно применять после консультации с врачом.