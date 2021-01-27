Косметолог назвала процедуры вредные для женщин разного возраста

По её словам, в 20 лет необходимо относиться с осторожностью ко всем процедурам. В частности, стоит повременить с агрессивными пилингами, алмазной дермабразией, шлифовкой кожи, плазмотерапией и ботулинотерапией.

Счастливая молодая женщина. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Кожа в этом возрасте претерпевает очень сильные гормональные изменения и только начинает подстраиваться под окружающую среду. Поэтому очень важно подобрать правильный косметический уход и не навредить ей, — уточнила специалист.

В 25 лет нельзя делать SMAS-лифтинг, биоревитализацию и ботулинотерапию. Лучше всего на состоянии кожи скажется курсовой массаж, лучше лимфодренажный.