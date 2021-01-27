ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Пустой дворец, море цветов и невеста: как прошел самый необычный показ Chanel
Еще одно fashion-шоу состоялось во время пандемии. Chanel представил коллекцию Haute Couture сезона весна-лето – 2021 в Гран-Пале, пишет Сегодня.
Еще одно fashion-шоу состоялось во время пандемии. Chanel представил коллекцию Haute Couture сезона весна-лето – 2021 в Гран-Пале, пишет Сегодня.
В качестве зрителей присутствовали только амбассадоры модного дома: Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, Ванесса Паради, Изиа Ижлен и другие.
Модели спустились по лестнице Гран-Пале и далее шагали через арки, украшенные гирляндами из цветов и лампочек. Весь антураж напоминал волшебную свадьбу. И правда, в конце показа появилась модель в роскошном белом платье и фате. Но об этом позже.
В этой коллекции Виржини Виар сделала акцент на объемных юбках, болеро с оборками и приталенных жилетах. Наряды детализированы текстурами и вышивкой. В глаза бросается твид, без которого сложно представить одежду Chanel.
Модели прошли через весь зал и заняли места на стульях возле знаменитостей. Как это все выглядело, смотрите в видео: