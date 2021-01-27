ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Пустой дворец, море цветов и невеста: как прошел самый необычный показ Chanel

В качестве зрителей присутствовали только амбассадоры модного дома: Пенелопа Крус, Лили-Роуз Депп, Марион Котийяр, Ванесса Паради, Изиа Ижлен и другие.

Модели спустились по лестнице Гран-Пале и далее шагали через арки, украшенные гирляндами из цветов и лампочек. Весь антураж напоминал волшебную свадьбу. И правда, в конце показа появилась модель в роскошном белом платье и фате. Но об этом позже.

В этой коллекции Виржини Виар сделала акцент на объемных юбках, болеро с оборками и приталенных жилетах. Наряды детализированы текстурами и вышивкой. В глаза бросается твид, без которого сложно представить одежду Chanel.