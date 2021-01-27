Как правильно питаться зимой, чтобы не пришлось потом худеть к лету

Если чувствуете, что начинаете набирать вес, — устройте легкий вегетарианский ужин или откажитесь от него на 1-2 вечера в неделю. Сократите до минимума кондитерские изделия, особенно те, которые содержат трансжиры, пшеничную муку высшего сорта и сахар.
Поддерживайте микрофлору кишечника
Сделать это просто: включайте пищевые волокна в рацион. Они содержатся в овощах, зелени, фруктах, ягодах, корнеплодах, стеблях и водорослях. Благодаря им, увеличивается количество производителей масляной кислоты, которая поддерживает защитный барьер в кишечнике и улучшает метаболизм.
Употребляйте больше сезонных фруктов и ягод, которые содержат витамины и антиоксиданты. Желательно это делать в первой половине дня (до 150-200 грамм).
Увеличьте потребление белка
В рационе должно быть достаточное количество белка — это гарантирует чувство сытости и дает организму строительный материал для мышц, ферментов и клеток, в том числе и иммунной системы.
Предпочтение стоит отдавать жирам растительного происхождения, которые содержатся в орехах и растительных маслах. Животные жиры полностью не исключайте — присмотритесь к жирной рыбе. Важно избегать трансжиров и пальмового масла. Отдавайте предпочтение сложным углеводам и употребляйте в пищу их в первой половине дня.
Большую роль в поддержании стройности играет соматотропный гормон. Пик его синтеза происходит с 23:00 до 2:00. Не менее важен гормон сна — мелатонин. Его пик выработки с 00:00 до 5:00. Он регулирует глубину сна, работу эндокринной и иммунной систем, поэтому старайтесь ложиться не позднее 23 часов.
Андрей Чечик, врач-эндокринолог, психотерапевт HEALBE
«Зимой нам нужны питательные вещества, которые обладают специфической биологической активностью. В том числе они отвечают за регуляцию и адаптацию. Например, витамины. Жирорастворимые витамины, которые могут накапливаться и поэтому их не обязательно есть ежедневно. Но они плохо всасываются без жира. Витамин D, который содержится в жире печени рыб, яйцах, масле. Витамин A, который есть в жире рыб, особенно печени, яйцах, масле, сыре. Каротин, который есть в красных овощах (морковь, перец, томаты, тыква), петрушке, шпинате. Витамин E, который есть в печени, зеленых овощах, растительных маслах. Витамин K, который есть в зеленых листовых овощах, клетчатке для микрофлоры кишечника. Водорастворимые витамины не накапливаются в организме и нужны ежедневно (витамины С, В1, В2, В3 (РР), В6, В12, фолиевая кислота, пантотеновая кислота и биотин). Значит, нужно есть регулярно бобовые, овощи, зелень, крупы, мясо и субпродукты, где содержатся эти витамины».