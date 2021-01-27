Как избежать ошибок в домашнем уходе за волосами: краткая инструкция

Что же девушки зачастую делают неправильно в ежедневном уходе за волосами? Вот инструкция по уходу в домашних условиях.

Ошибка №1. Неправильно моете голову

Профессиональные трихологи опровергают убеждение, что частое мытье якобы стимулирует ускоренную выработку кожного сала. Это миф. Все зависит от типа и состояния волос и кожи головы. Поэтому на вопрос "как часто нужно мыть голову?" нет однозначного ответа.

Например, обладательницам жирной кожи головы стоит мыть голову чаще (возможно, ежедневно), тогда как сухой – 1 раз в неделю. Кроме того, частое мытье подходит тем, кто использует много стайлинговых средств.

Шаг 1. Мойте голову так часто, как этого требуют ваши волосы.

Ошибка №2. Выбираем шампунь и кондиционер, основываясь только на типе кожи головы

Многие из нас неправильно подбирают средства для мытья, забывая о том, что шампунь подбирается по типу кожи головы, а кондиционер – по типу волос. Это означает, что можно использовать разные линейки косметических продуктов для разных нужд.

Шаг 2. Четко определите тип кожи головы и волос, подобрав соответствующие шампунь и кондиционер.

Ошибка №3. Недостаточно питаем волосы для поддержания их эластичности

Мы сейчас, наверное, разочаруем многих. Но частота стрижки, увы, не влияет на скорость роста волос и их эластичность. Это одно из глубоко закрепленных ложных суждений еще с детства. С помощью стрижки мы устраняем только секущиеся кончики, но и это лишь на время избавляет от проблемы ломкости. Предотвратить повреждение поможет правильный уход: увлажняющие и питательные средства для волос.

Шаг 3. Пользуйтесь маслом, кремом или молочком для кончиков волос.

Ошибка №4. Забываем, что в омоложении нуждается не только кожа, но и волосы

Да, да, волосы с годами становятся тусклее и теряют свой блеск, а то и вовсе шевелюра начинает редеть. Поэтому действовать всегда нужно заблаговременно.

Шаг 4. В качестве профилактики используйте комплексный и регулярный уход за волосами в домашних условиях, добавив крем для волос с омолаживающим эффектом.

Ошибка №5. Забываем о сезонности и смене ухаживающих средств

На протяжении года наши волосы нуждаются в разном уходе. Летом волосы рекомендуется больше увлажнять с помощью масок, а зимой же, наоборот, питать. Именно питательные средства содержат необходимые витамины, которых недостает в зимнее время.

Шаг 5. Меняйте средства по уходу с переменой сезонов.

Ошибка №6. В спешке неправильно сушим феном и делаем укладку утюжком на влажные волосы

А этого категорически делать нельзя. Если вы одна из таких девушек, приучите себя находиться в помещении минимум 10 минут после сушки. Перепад температуры точно негативно скажется в будущем. Помните, что летом можно использовать теплый воздух, а вот зимой показан прохладный фен. И да, укладка только на сухие волосы!