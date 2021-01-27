5 фактов о Кае Каллас — первой женщине, ставшей премьер-министром Эстонии

Присягу приняло правительство Эстонии, и впервые в истории страны пост премьер-министра заняла женщина. Это 43-летняя Кая Каллас. Ну а пост президента с 2016 года занимает 51-летняя Керсти Кальюлайд. И теперь Эстония стала единственным государством в мире, где обе позиции занимает женщина, пишет MarieClaire.

Новое правительство сформировано двумя крупнейшими парламентскими партиями — Партией реформ и Центристской партией. Каллас — председатель Партии реформ. В новом правительстве семь министров-женщин и восемь министров-мужчин — у нас такая ситуация впервые. Датский депутат Европарламента Карен Мельхиор указала на гендерный баланс в новом правительстве, порадовавшись за свою коллегу: «Поздравляем с равноправием в новом правительстве Эстонии, в нем семь женщин-министров из пятнадцати, а их премьер-министр — Кая Каллас».

Кая Каллас покидает президентский офис в Таллинне, 14 января 2021 ФОТО: Tairo Lutter

Что же известно о Кае Каллас — новой героине дня — помимо ее громкого назначения?

Одна из самых влиятельных женщин Европарламента

Председатель либеральной Партии реформ и бывший депутат Европарламента — выпускница Тартуского университета, по образованию юрист, но позже получила MBA по экономике. На министерском посту оказалась впервые. Председателем Партии реформ Кая стала в первой половине 2018 года, а до этого четыре года была членом Европейского парламента, где работала в комитете по промышленности, исследованиям и энергетике. В 2017 году сайт Politico назвал ее имя в числе наиболее влиятельных женщин Брюсселя.

Пошла по стопам отца

В стремлении к политике Кая явна близка со своим отцом. Сиим Каллас — член парламента и бывший председатель Партии реформ, министр иностранных дел, депутат Европарламента и вице-президент Европейской комиссии. Его дочь стала членом Партии реформ 10 лет назад и за это время успела сделать блестящую политическую карьеру. Керсти Кальюлайд уже выдвигала Каю на пост премьера в 2019 году, но он достался ей лишь спустя два года. 13 января Юри Ратас ушел в отставку, и эстонский парламент выбрал новую главу.

Муж и сын

Кая находится в браке с банкиром Арво Халликом, это ее второй брак. У нее есть 9-летний сын Стен от отношений с Таави Вескимяги — бывшим министром финансов Эстонии.

Чем увлекается

По подтянутой фигуре Каллас нетрудно догадаться, что она любит спорт. Всему прочему новый премьер предпочитает ролики, лыжи и гольф. Впрочем, очевидно, что свое основное время Кая все-таки посвящает работе. Она действительно кажется крайне усердной — говорит на пяти языках: родном эстонском, а также русском, английском, французском и финском. Судя по всему, это позволило ей стать весьма популярной в кругу зарубежных коллег.

Имеет большой кредит доверия

Сослуживцы в один голос хвалят Каллас как «одного из лучших людей», с которыми им «когда-либо доводилось работать». В своих поздравления депутаты Европейского парламента все как один называют ее своей «дорогой подругой». Вот что член Европарламента из Румынии Нику Штефэнуцэ сказал о новой главе правительства Эстонии: «Я работал с Кайей Каллас, когда она была активным членом делегации Европейского парламента в США. Счастлив, что теперь она возглавит Эстонию. Доверяйте ее руководству». Адриан Васкес Лазара отметил: «Это новый молодой европейский лидер для члена либеральной семьи, который принесет реформы и будет продвигать идею еще более сильной Европы. Удачи!»