Лучшие в Таллинне катки, горки и лыжные трассы

Имейте в виду! Катание на коньках, санках и лыжах очень популярно в Таллинне. Если вы хотите соблюсти дистанцию, то для занятий зимними видами спорта лучше выбрать раннее утро или же иное время в течение рабочей недели (вне часов пик).

Катание на коньках в Таллинне

В Таллинне находится много разных катков. Наиболее известный из них, конечно же, каток в Старом городе (Vanalinna Uisupark), который находится на улице Харью. Также есть катки в Нымме, Мустамяэ и Пирита. Если вам нравится стремительно нестись на коньках, то обязательно посетите каток в Ласнамяэ на улице Коорти – на ледовой площадке бегового стадиона Дома спортивных игр Ласнамяэ (Sportmängude Maja staadioni jooksurada) находится 400-метровая скоростная трасса. На катках в Старом городе, Ласнамяэ и Пирита работает прокат коньков.

Если позволит погода, то в городских парках и скверах также откроются pop-up площадки. Так, например, покататься на коньках можно будет на теннисном корте в Кадриорге (Kadrioru tenniseväljak) и на Штромке.

Дополнительную информацию о ледовых площадках столицы найдете на сайте Tallinn.ee.

Имейте в виду! На катках регулярно проводятся технические работы по уходу за ледовым покрытием. Если вы не хотите ждать, то проверьте перед походом на каток в какое время планируются эти работы.

Катание на санках и сноуборде в Таллинне

Практически каждый житель столицы знает горку в своем районе, с которой так здорово кататься. Одной из наиболее популярных является легендарная горка на Певческом поле, где в дополнение к самому длинному спуску с горы можно еще и полюбоваться чудесным видом на Таллинн и залив, так называемым силуэтом Таллинна с этикетки на банках с килькой. Бесплатно покататься с горы можно также в Спортивном центре Пирита (Pirita Spordikeskus) и в парке Хирве (Hirvepark), по музейному билету можно покататься на склонах в Ботаническом саду (Botaanikaaed) и в Эстонском музее под открытым небом (Eesti Vabaõhumuuseum).

Имейте в виду! Обязательно убедитесь, что съезжать с горы безопасно и при этом вы также не нанесете вред окружающей среде (например, не наедете на клумбу или не совершите что-то подобное).

Съехать с горы на сноуборде, лыжах или ватрушке можно в Снежном парке Нымме (Nõmme Lumepark) и в горнолыжном парке Vimka (Vimka mäepark) в Виймси. В обоих местах следует купить билет на гору, при необходимости все необходимое снаряжение можно арендовать на месте.

Катание на лыжах в Таллинне

В столице находится много лыжных трасс, на которых можно провести время в свое удовольствие. Если у вас нет своих беговых лыж, то снаряжение можно взять на прокат, например в Спортивных центрах Пирита и Нымме – каждый из которых также является начальным пунктом живописной лыжной трассы.

На сайте Tallinn.ee найдете список отлично освещенных столичных лыжных трасс, горок и катков.

Легкого скольжения!