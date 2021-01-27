Письмо читательницы: мой жених оказался бисексуалом

«Мы с моим парнем вместе уже 2 года. Познакомились, общались, он красиво ухаживал. Феерический секс, много и часто, мне с ним очень хорошо.

Он успешен в своей работе, хорошо зарабатывает. Сделал мне предложение, я согласилась. Но после того, как я случайно заметила подозрительное смс в вайбере на его телефоне, я залезла в его телефон, пока он был в душе. И из переписки поняла, что у него сексуальные отношения с мужчиной. У меня был шок. Нашла в себе силы спросить его. Кто такой, как давно и как часто. Узнала, что видятся периодически, когда он приезжает в наш город. Это длится у них уже 7 лет. Мой любимый очень испугался, валялся в ногах, уверял, что любит меня, а это только секс. Сказал, что любит иногда секс с мужчиной, что он би, но влюбляться в мужчин не умеет.

До этого у меня не было никаких подозрений, вообще. Он прекрасный любовник. Он постоянно меня целует, балует, покупает подарки. Купил мне машину, помог сделать в моей квартире ремонт. Покупает нам квартиру, для нас. Хочет детей.

Я понимаю, что он не изменится. Попросила время обдумать. Я не уверена, что принимаю этот факт. Не понимаю, зачем мне би, если могу иметь гетеро. Но я так сильно влюбилась, что разлука с ним – адские муки. Он постоянно пишет и звонит. Я вежливо держу дистанцию и страдаю. Я никогда так не любила. Он уверяет, что я на первом месте. И признался, что не собирался мне рассказывать, потому что боялся меня потерять. Как быть? Боюсь, будет бегать от меня и тайком встречаться с мужчинами. Это семьей не лечится же?» - пишет Алена.

Это письмо поступило в редакцию портала Kleo.ru.