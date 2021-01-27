Как подобрать нижнее белье по типу фигуры
Правильно подобранное белье может сделать тебя заметно краше и стройнее. И, помни, выбирать его нужно не для партнера, а для себя любимой!
Правильно подобранное белье может сделать тебя заметно краше и стройнее. И, помни, выбирать его нужно не для партнера, а для себя любимой!
1. Идеальная фигура
Не пытайся, разглядывая себя в зеркало, оттягивать кожу, уверяя, что это жир. С твоей комплекцией можно спать спокойно и носить любое по крою белье, даже если это стринги на талии (а они мало кому идут!)
2. Широкие бедра
У тебя худенькие плечики и тонкая талия. Но вот бедра... Что ты с ними только не делала! Бюстгальтер подобрать для тебя не проблема, а трусики лучше выбирать с низкой посадкой и не очень широкие.
3. «Уши» или «галифе»
У тебя стройная фигура, но, стоит позволить себе как следует поесть шоколада, как на бедрах появляются отложения! Пока не войдешь в форму, забудь про стринги и лучше носи не очень высокие шортики.
4. Полные бедра и животик
Ты вполне можешь считать себя стройняшкой, а такую мелочь, как пара лишних килограммов, отложившихся на талии и чуть ниже, можно вполне скрыть трусами-шортиками – в твоем случае они должны быть широкими!
5. Излишняя худоба
Можешь носить бесшовное бра или комплекты, украшенные оборочками, – они визуально добавят объема в нужных местах, делится портал Elle.
6. Широкие плечи и большая грудь
Только с такой грудью можно позволить себе бюстгальтеры без уплотнения, но смотри, чтобы швы и декор не очень выделялись.
7. Нет талии
Не втягивай живот понапрасну, у тебя и так хорошее телосложение. Добиться приятного изгиба талии можно в спортзале или надев тоненькие изящные стринги на бедрах, и лучше, если по бокам будут бантики..
8. Полнота
Ты любишь на ночь почитать и съесть пару бутербродов с вареньем. Так что утром тебя ждут трусики на бедрах и плотный бюстгальтер с косточками. А стринги и тонкие кружевные бра, увы, пока только в магазинах!