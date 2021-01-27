Как подобрать нижнее белье по типу фигуры

1. Идеальная фигура

Не пытайся, разглядывая себя в зеркало, оттягивать кожу, уверяя, что это жир. С твоей комплекцией можно спать спокойно и носить любое по крою белье, даже если это стринги на талии (а они мало кому идут!)

2. Широкие бедра

У тебя худенькие плечики и тонкая талия. Но вот бедра... Что ты с ними только не делала! Бюстгальтер подобрать для тебя не проблема, а трусики лучше выбирать с низкой посадкой и не очень широкие.

3. «Уши» или «галифе»

У тебя стройная фигура, но, стоит позволить себе как следует поесть шоколада, как на бедрах появляются отложения! Пока не войдешь в форму, забудь про стринги и лучше носи не очень высокие шортики.

4. Полные бедра и животик

Ты вполне можешь считать себя стройняшкой, а такую мелочь, как пара лишних килограммов, отложившихся на талии и чуть ниже, можно вполне скрыть трусами-шортиками – в твоем случае они должны быть широкими!

5. Излишняя худоба

Можешь носить бесшовное бра или комплекты, украшенные оборочками, – они визуально добавят объема в нужных местах, делится портал Elle.

6. Широкие плечи и большая грудь

Только с такой грудью можно позволить себе бюстгальтеры без уплотнения, но смотри, чтобы швы и декор не очень выделялись.

7. Нет талии

Не втягивай живот понапрасну, у тебя и так хорошее телосложение. Добиться приятного изгиба талии можно в спортзале или надев тоненькие изящные стринги на бедрах, и лучше, если по бокам будут бантики..

8. Полнота