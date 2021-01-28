Как ухаживать за белой обувью: пять универсальных советов

А модницы не скучают и представляют нам различные вариации на тему «как носить белую обувь». Образы в стиле total white, с удлиненным пальто, платьем, юбками и джемперами — выбор зависит лишь от уровня вашей фантазии.

Правда, существует ряд правил, которые позволяют носить белую обувь круглый год и не бояться, что в самый ответственный момент они сыграют с вами злую шутку. Ниже мы приведем советы, как ухаживать за белой обувью.

Общие рекомендации

Для ухода за обувью белого оттенка используйте исключительно белые тряпочки: цветные могут окрасить кожу или подошву;

если на кроссовках или сапогах имеются цветные вставки, следует быть аккуратным и не дать попасть на эти детали перекиси и белой зубной пасте;

тщательно смывайте любые чистящие средства с поверхности белой обуви: если их оставить, со временем они могут привести к появлению нежелательного желтого оттенка.

Как ухаживать за белой обувью

1. Используйте водоотталкивающую пропитку

Как только вы приобрели новенькую белоснежную пару, нанесите водоотталкивающую пропитку, которую затем нужно регулярно обновлять. Пропитка препятствует проникновению воды в кожу обуви, сохраняя обновку не только сухой, но и помогая надолго сохранить изначальный цвет.

2. Не стирайте белую обувь в машинке

Большинство из нас привыкло пользоваться благами цивилизации и стирать кроссовки в стиральной машинке. Правда, здесь стоит быть острожными. Автоматическая стирка подойдет лишь для тканевых моделей. А вот кожу или замшу ни в коем случае не стоит подвергать подобной обработке: материал может деформироваться или стать жестким.

3. Не наносите чистящие средства непосредственно на обувь

Если вы решили вернуть некогда белым кроссовкам их первоначальный вид, ни в коем случае не размазывайте чистящее средство по поверхности обуви: есть риск, что могут остаться пятна или потеки. Используйте губку, щетку или тряпочку: так излишки средства впитаются в материал и не навредят поверхности обуви.

4. Не храните белую обувь вместе с цветной

Сразу оговоримся: мы не имеем в виду те случаи, когда ваши белые кроссовки будут соседствовать вместе с темными сапогами в коридоре. А вот если вы решили провести ревизию и сложить белое с черным, есть риск, что светлый оттенок уже никогда не будет прежним. Краска, остатки средства для чистки обуви и пыль изменят цвет белых ботинок не в лучшую сторону.

5. Выбирайте правильную щетку в зависимости от материала

Думаем, не стоит и говорить, что чистить белую обувь той же щеткой, что и черную, — не слишком здравая идея. Не забудьте и о материале. Для ухода за кожей или кожзама подойдет любая мягкая тряпочка, для шлифованных моделей — креповая щетка или ластик. А вот для замши стоит приобрести специальную щетку в магазине.