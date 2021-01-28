Чт, 28.01.2021
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Пять ошибок в макияже глаз, которые всем без исключения добавляют возраста

Макияж. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Конечно, не все хотят, чтобы макияж делал их моложе. Но ты, готовы спорить, точно не захочешь, чтобы он тебя старил. «Лиза» рассказывает, каких ошибок для этого лучше не допускать.

Консилер треугольником

Если ты до сих пор наносишь консилер под глаза треугольником, как на схемах 20-летней давности, немедленно прекращай. В 20 лет это может выглядеть сносно. Но чем старше ты становишься, тем сильнее лицо сползает вниз и тем чаще ему требуется лифтинг в макияже. Прием с консилером — один из самых работающих. Нанеси немного в уголок глаза и от внешнего кончика глаза вверх по направлению стрелки и аккуратно растушуй на коже.

Хайлайтер под бровью

Те же древние схемы, которые советовали нам наносить консилер треугольником, советовали размещать хайлайтер в уголке глаза и под бровью. Первый совет до сих пор работает. А вот со вторым получается, во-первых, немодно, во-вторых, неестественно, в-третьих, с плюсом в несколько лет. Дело в том, что когда мы становимся старше, брови и так тянутся вверх. Так что лишнее подсвечивание им точно ни к чему.

Опущенные уголки глаз

Опущенные уголки глаз — еще один способ накинуть себе возраста с помощью макияжа (а еще, кстати, сделать лицо изможденным). Если это в твои планы не входит, не забывай, что любые тени нужно тушевать не в уголке глаза, а растягивая к виску. При этом не помешает рисовать себе стрелку, даже если она будет едва заметной. Это красиво вытянет глаз и, приятный бонус, сделает взгляд более загадочным.

Черный карандаш

Если у тебя не черные как смоль волосы и брови от природы, тебе нужно сменить карандаш для глаз с черного на темно-коричневый. То же самое касается подводки, лайнера-фломастера и любых других подобных вещей. Черной может остаться только тушь — да и с этим, если честно, стоит поэкспериментировать. Проблема в том, что агрессивный черный не «монтируется» с оттенками в коже, так что всегда смотрится на лице немного инородно и подчеркивает несовершенства.

Слишком прямые ресницы

Из юной девушки прямые реснички, конечно, могут сделать куколку. Но чтобы получить распахнутый и ясный взгляд в возрасте 30+, без керлера, устройства для подкручивания ресниц, не обойтись. Если этот странный гаджет всегда тебя пугал, можешь поискать и подкручивающую тушь, которая даст заметный эффект. Для этого у нее должна быть изогнутая и лучше силиконовая щеточка.

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