Пять ошибок в макияже глаз, которые всем без исключения добавляют возраста

Консилер треугольником

Если ты до сих пор наносишь консилер под глаза треугольником, как на схемах 20-летней давности, немедленно прекращай. В 20 лет это может выглядеть сносно. Но чем старше ты становишься, тем сильнее лицо сползает вниз и тем чаще ему требуется лифтинг в макияже. Прием с консилером — один из самых работающих. Нанеси немного в уголок глаза и от внешнего кончика глаза вверх по направлению стрелки и аккуратно растушуй на коже.

Хайлайтер под бровью

Те же древние схемы, которые советовали нам наносить консилер треугольником, советовали размещать хайлайтер в уголке глаза и под бровью. Первый совет до сих пор работает. А вот со вторым получается, во-первых, немодно, во-вторых, неестественно, в-третьих, с плюсом в несколько лет. Дело в том, что когда мы становимся старше, брови и так тянутся вверх. Так что лишнее подсвечивание им точно ни к чему.

Опущенные уголки глаз

Опущенные уголки глаз — еще один способ накинуть себе возраста с помощью макияжа (а еще, кстати, сделать лицо изможденным). Если это в твои планы не входит, не забывай, что любые тени нужно тушевать не в уголке глаза, а растягивая к виску. При этом не помешает рисовать себе стрелку, даже если она будет едва заметной. Это красиво вытянет глаз и, приятный бонус, сделает взгляд более загадочным.

Черный карандаш

Если у тебя не черные как смоль волосы и брови от природы, тебе нужно сменить карандаш для глаз с черного на темно-коричневый. То же самое касается подводки, лайнера-фломастера и любых других подобных вещей. Черной может остаться только тушь — да и с этим, если честно, стоит поэкспериментировать. Проблема в том, что агрессивный черный не «монтируется» с оттенками в коже, так что всегда смотрится на лице немного инородно и подчеркивает несовершенства.

Слишком прямые ресницы

Из юной девушки прямые реснички, конечно, могут сделать куколку. Но чтобы получить распахнутый и ясный взгляд в возрасте 30+, без керлера, устройства для подкручивания ресниц, не обойтись. Если этот странный гаджет всегда тебя пугал, можешь поискать и подкручивающую тушь, которая даст заметный эффект. Для этого у нее должна быть изогнутая и лучше силиконовая щеточка.