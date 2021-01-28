Почему ты снова и снова выбираешь плохих парней: этому есть причины!

Почему великие женщины выбирают мужчин, которые плохо с ними обращаются? Умные, успешные, любящие люди, отдают 110% партнеру, но он, в свою очередь, не достоин и одного из этих качеств. Почему происходит так, что женщины любят плохих парней? Здесь задействована некоторая базовая психология, и чем больше ты узнаешь о внутренней работе ума, тем более верный выбор ты сделаешь. «Лиза» составила список из пяти причин, по которым ты на самом деле выбираешь «плохих парней».

Физиология

Наука, в частности эволюционная биология, частично объясняет, почему плохие парни могут быть такими привлекательными. Исследования показывают, что женщин больше привлекают мужчины в середине их менструального цикла, когда они наиболее плодородны. Мужчины с очень «брутальными» физически отличительными чертами могут иметь гены более высокого качества, поэтому это может быть привлекательно для женщин на бессознательном эволюционном уровне.

«Плохие парни» освобождают нас от давления «хороших девушек»

Девочки обладают рядом непростых черт характера, например, бунтарством. Гендерный социальный конструктор формирует женщину как покладистого, способного к обучению, спокойного человека. По мере взросления мы начинаем формировать собственные черты характера, которые идут вразрез с «общепринятой нормой». Если внутренняя жизнь девушки невыразима, она воспринимает отношения с «плохим парнем» как способ косвенно выразить своего внутреннего бунтаря. По сути, нас привлекают те качества других людей, которые мы сами хотели бы иметь.

Эмоциональная зависимость и «запрещенность»

Плохой парень может стать долгожданным изменением в нашей рутинной жизни. Особенно если женщина привыкла к монотонному сценарию, эти мужчины могут показаться веселыми, интересными, новыми. По этой причине женщина закрывает глаза на очевидные недостатки, такие как алкогольная, наркотическая зависимость, судимость, преступная деятельность. Плохие парни могут показаться табу, что еще больше увеличивает их привлекательность. Сначала он обеспечивает приключения, бурный секс, эмоции, а потом ты и сама не понимаешь, как это привело к дракам и домашнему насилию. Поиск защиты

Женщины, которые чувствуют себя осажденными угрозами, часто влюбляются в крутых парней с их пренебрежением к социальным нормам и готовностью быстро преобразовывать разочарование во враждебность, угрозы и агрессию. Они хотят, чтобы в их жизни был кто-то достаточно стойкий, чтобы противостоять миру и дать отпор, когда это необходимо. Конечно, некому будет выступать в качестве живого щита, если эта агрессия повернет вспять и встанет у тебя на пути.

Желание проявить чувство заботы

Это вид эмоциональной привязки, обычно формирующийся во взрослом возрасте по причине детских проблем. Возможно, это проблема гиперопеки или напротив, недостатка внимания со стороны родителей. Определенным образом опекая и спасая мужчину с недостатками, женщина компенсирует ощущение эмоциональной привязки и сильной близости. Она считает это своим долгом, пытается разглядеть в брутальном и агрессивном мужчине романтика. Такие женщины в принципе романтизируют образ асоциального партнера.

Как встретить хорошего

Перестань романтизировать асоциальность. Подумай, какие недостатки могут скрываться за брутальностью и тягой к приключениям. Подумай, сможет ли такой мужчина быть нормальным семьянином, хорошим отцом. Не держись за токсичные отношения. Постарайся оценить их трезво. Не бойся делать первый шаг в сторону понравившегося мужчины. Обращай внимание на семью потенциального избранника — она должна быть полной, благополучной. Не переставай верить в то, что твой «хороший» мужчина тебе обязательно встретится.