ТОП-10 витаминов, которые пьют богатые женщины

Подруга моей мамы часто прилетает к нам погостить из Франции. Жанне – 55, но она испепеляет взглядом, если кто-то из детей называет ее «тетя». Она давно развелась с мужем, успешно ведет два бизнеса, летает по миру и роскошно выглядит. Ну, примерно как Рената Литвинова и Светлана Бондарчук. Жанна всегда заботилась о себе, своем здоровье – и всегда пила много витаминов. Хотя уже тогда жила на Лазурном берегу – где много солнца, целебный морской воздух, свежие продукты... Казалось бы, зачем ей витамины, ведь все можно получать из пищи? Но у Жанны на это было свое мнение. Однажды, когда я уже выросла и училась в Институте, мы с ней разговорились о витаминах. И она прочитала мне блестящую лекцию – о том, какую роль в организме выполняют некоторые микроэлементы и витамины.