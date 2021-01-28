Чт, 28.01.2021
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ТОП-10 витаминов, которые пьют богатые женщины

Ви тамины. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

От стресса, тяги к сладкому и даже от снижения либидо. «Домашний Очаг» рассказывает, что выбирают те, кого не волнует цена.

Подруга моей мамы часто прилетает к нам погостить из Франции. Жанне – 55, но она испепеляет взглядом, если кто-то из детей называет ее «тетя». Она давно развелась с мужем, успешно ведет два бизнеса, летает по миру и роскошно выглядит. Ну, примерно как Рената Литвинова и Светлана Бондарчук. Жанна всегда заботилась о себе, своем здоровье – и всегда пила много витаминов. Хотя уже тогда жила на Лазурном берегу – где много солнца, целебный морской воздух, свежие продукты... Казалось бы, зачем ей витамины, ведь все можно получать из пищи? Но у Жанны на это было свое мнение. Однажды, когда я уже выросла и училась в Институте, мы с ней разговорились о витаминах. И она прочитала мне блестящую лекцию – о том, какую роль в организме выполняют некоторые микроэлементы и витамины. 

Гиалуроновая кислота
 
Сейчас все на спорте, редко у кого нет фитнес-карты или онлайн-курсов по растяжке в телефоне. Даже чтобы пройти стандартные 10 тысяч шагов в день, важно позаботиться о здоровье суставов. В этом нам помогает гиалуроновая кислота (да, ее не только колют в губы и скулы). И в этом случае она нужна нам в таблетках.
 
Чем полезна гиалуроновая кислота? Она отлично поддерживает водный баланс и подкрепляет результат от выпитых в день двух литров воды (вы же соблюдаете?). Кроме того, гиалуроновая кислота помогает сохранить или даже вернуть упругость кожи, которая теряется с возрастом или во время похудения. Что касается суставов, здесь она выполняет функцию внутрисуставной смазки, которая очень важна для их подвижности. если вы слышите хруст после очередной асаны или не даются последние 5 сантиметров шпагата, попробуйте гиалуроновую кислоту.
Показания: сухость кожи, регулярные физические нагрузки.
 
Витамин D
 
Этот витамин называют витамином солнца, потому что его мы получаем во время загара, а организм сам этот компонент не синтезирует. Учитывая, что у нас почти 9 месяцев пасмурно, у каждой из нас явный его дефицит. Так что, если замучила бессонница, депрессия, а мышцы не обретают рельеф даже под руководством строгого тренера, можно смело ссылаться на недостаток витамина D, который отвечает за эти факторы. Витамин D продается в таблетках, капсулах и каплях. Необходимая суточная доза для взрослых от 18 до 50 лет – 600–800 МЕ, старше 50 – 800–1000 МЕ.
Показания: бессонница, упадок сил, депрессия.
Теоретически, витамин D можно получать из яичных желтков. Но для этого в день нужно съесть целых 20 яиц.
 
ДГЭА
 
Дегидроэпиандростерон, он же ДГЭА стимулирует синтез тестостерона, эстрогена и всех половых и стероидных гормонов. А отвечает он почти за все процессы в организме. Дефицит ДГЭА напрямую связан с работой половых гормонов, поэтому снижается его уровень  — снижается либидо и наша энергия. И наконец, от недостатка ДГЭА страдает кожа: теряет влагу, упругость, эластичность. Появляются преждевременные признаки старения. На эмоциональном уровне недостаток ДГЭА проявляется в виде депрессии, выгорания и эмоциональных перепадов.
 
Его уровень начинает снижаться после 25 лет. В 50 он достигает половину нормы, а после 70 — всего 20%. Восполнить его можно при помощи специальных БАДов и даже кремов. Эндокринологи советуют совмещать эти методы, чтобы достичь нормы взрослого человека — 15-65 нмоль/л.
Показания: снижение либидо, сонливость, эмоциональное выгорание, проблемы с кожей, первые признаки старения.
 
Жидкий коллаген
 
Коллаген — это самая распространенная форма белка в организме. 25-35% всего белка в нашем теле — это и есть коллаген. Именно он отвечает за качество нашей кожи, ее упругость и гладкость. Но кроме того, этот компонент необходим нам для поддержания эластичности суставов и чтобы избежать артроза. Коллаген вырабатывается нашим собственным организмом, но с возрастом его все меньше. Итог: морщины и проблемы с суставами. Жидкий коллаген, который можно потягивать из трубочки в виде коктейлей, помогает восполнить его запас.
 
Но здесь есть небольшой подвох. Если вы пьете коллаген, чтобы разгладить морщинки, он может не сработать. А может и сработать. Дело в том, что организм распределяет коллаген по необходимым зонам. Для организма здоровье суставов в большем приоритете, нежели наши  «гусиные лапки» и он отправит армию коллагена именно на восстановление и поддержку суставов, если там есть проблемы. Что тоже неплохо, но немного грустно. 
Показания: морщины, потеря упругости кожи, увядание.
 
Оптимизатор глюкозы
 
Пожалуй, самая модная БАД среди любителей фитнеса и просто тех, кто следит за фигурой. Каждый блогер считает своим долгом рассказать об этой чудо-добавке, а каждая модница — принимать его ежедневно. Его любят за то, что он ускоряет метаболизм и избавляет от тяги к сладкому и мучному. Так, что если нужно повысить эффективность диеты или вообще обойтись без нее, запасайтесь глюкозооптимайзером. Кроме того, он защищает сосуды и капилляры от расширения, предотвращая появление варикоза и сосудистых звездочек.
Показания: замедленный метаболизм, быстрый набор веса, тяга к сладкому.
 
Магний
 
Стресс стал синонимом современности. Мы уже не обращаем на него внимания, пока тем временем наш организм ведет с ним огненную войну. Не выспалась? Мне не привыкать! Вести 5 проектов одновременно. Все так живут. При этом ты мама, жена, любовница и красавица. Конечно, никто не заставляет жить по этим принципам и мы никому ничего не должны. Чаще — это осознанный выбор, чтобы жить на том уровне, который нам нравится.
 
Первой недостаток магния замечает нервная система. Она подает нам сигналы S.O.S., намекая на дефицит головными болями, хроническим недосыпом, снижением памяти и паническими атаками. Мы не получаем достаточно магния из пищи, его нужно обязательно дополнять извне. Поэтому, выбирая витамины, захватите магний: жизнь заиграет новыми красками, а 5 проектов не покажутся такими уж непосильными. Не отказываться же от них, правда?
Показания: бессонница, недосып, стрессы, депрессия, панические атаки.
 
Омега-3, 6, 9
 
Этот тот самый рыбий жир, который нам давали в детском саду по ложечке, только гораздо приятнее. А приятнее он тем, что теперь заключен в капсулы и не оставляет во рту вкус рыбы и масла.

Работая в комплексе эти кислоты ускоряют метаболизм, повышают иммунитет, улучшают зрение и снижают концентрацию холестерина в крови. Словом. чтобы быть здоровой и стройной, нужно пропивать курс этих аминокислот раз в полгода. Приятный бонус: блеск волос и сияние кожи.

Показания: снижение иммунитета, замедленный метаболизм.
 
Витамин С
 
Чтобы бороться со свободными радикалами, о которых пишут на упаковках дорогих антивозрастных кремов, начинайте наступление изнутри. Витамин С укрепляет иммунитет и защищает наши от окислительного стресса, вызванного пресловутыми свободными радикалами. А еще самый цитрусовый витамин отлично выводит токсины и шлаки, придающие нашей коже тусклый цвет и уставший вид.
Показания: тусклый цвет кожи, морщины и первые признаки старения, снижение иммунитета.
 
Никотиновая кислота (Витамин PP)
 
Пусть вас не пугает название этого витамина, он нам не враг, а друг. Ниацин или витамин PP часто добавляют в шампуни для роста волос, потому что он реально активизирует кровообращение и питает луковицы волосков. В аптеке он значится как никотиновая кислота, стоит копейки и отпускается без рецепта. Для самостоятельного применения лучше всего подойдут таблетки. В день рекомендуется принимать по три таблетки единовременно. Это вызывает мгновенную гипермию: к лицу и корням волос резко приливает кровь. Вместе с кровью к коже лица и фолликулам поступает кислород и все необходимые компоненты, которые необходимы для их здоровья. 
 
Показания: выпадение волос, редкие волосы, тусклый цвет кожи, пигментация и неровный тон кожи.
 
Витамин А 
 
Он же ретинол, на котором помешались все люкс-уходы, ну, и мы вместе с ними. На самом деле оснований для этого предостаточно. Витамин А — лучшее, что может случиться с нашей кожей в любом возрасте. В юношестве ретинол избавляет от прыщей и воспалений, после 20 является профилактикой первых морщин, а после 40 эффективно борется со свободными радикалами. В отличие от салонных уходов на ретиноле, витамин А стоит сущие копейки, а работает прямо изнутри. Поэтому, многие женщины, в борьбе за молодость и красоту пропивают курс витамина А каждые 4 месяца.
Показания: акне, угревая сыпь, мимические морщины, глубокие морщины и свободные радикалы.
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