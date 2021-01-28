ТОП-10 витаминов, которые пьют богатые женщины
От стресса, тяги к сладкому и даже от снижения либидо. «Домашний Очаг» рассказывает, что выбирают те, кого не волнует цена.
От стресса, тяги к сладкому и даже от снижения либидо. «Домашний Очаг» рассказывает, что выбирают те, кого не волнует цена.
Подруга моей мамы часто прилетает к нам погостить из Франции. Жанне – 55, но она испепеляет взглядом, если кто-то из детей называет ее «тетя». Она давно развелась с мужем, успешно ведет два бизнеса, летает по миру и роскошно выглядит. Ну, примерно как Рената Литвинова и Светлана Бондарчук. Жанна всегда заботилась о себе, своем здоровье – и всегда пила много витаминов. Хотя уже тогда жила на Лазурном берегу – где много солнца, целебный морской воздух, свежие продукты... Казалось бы, зачем ей витамины, ведь все можно получать из пищи? Но у Жанны на это было свое мнение. Однажды, когда я уже выросла и училась в Институте, мы с ней разговорились о витаминах. И она прочитала мне блестящую лекцию – о том, какую роль в организме выполняют некоторые микроэлементы и витамины.
Работая в комплексе эти кислоты ускоряют метаболизм, повышают иммунитет, улучшают зрение и снижают концентрацию холестерина в крови. Словом. чтобы быть здоровой и стройной, нужно пропивать курс этих аминокислот раз в полгода. Приятный бонус: блеск волос и сияние кожи.