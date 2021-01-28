Психолог объяснила, почему нельзя обсуждать своего мужчину с подругами

Когда вы связаны ментально со своим партнером, формируется общее энергетическое поле. И вы, благодаря ему, можете читать мысли друг друга или понимать с полуслова. Пары даже могут чувствовать настроение на расстоянии.

Если в минуты отчаяния жалуетесь подругам и разбираете по косточкам возлюбленного, то именно так превозносите себя и унижаете его. Мужчина обязательно подсознательно поймает этот импульс. Поверьте, не сейчас, так потом это выльется в отрицательную ситуацию.

К тому же к вам обязательно присоединятся сопереживающие приятельницы и сразу начнут закидывать советами: «может, вам надо разойтись», «он недостоин тебя», «тебе обязательно нужен лучший» и т. д. Наверняка вы согласитесь с ними.

Таким образом, энергетически дадите обратный отсчет отношениям, ведь сказанное слово — это уже действие. Когда обсуждаете любимого, то начинаете довлеть над ним и лишаете его жизненной энергии. Чтобы не стать «монстром в юбке» в минуты обиды, вспомните, сколько всего сделал для вас дорогой сердцу человек. Нельзя идти на поводу у эмоций, которые могут погубить отношения!

Что бы ни было, всегда можно поговорить и выяснить причины непонравившегося вам поступка. Возможно, именно вы сами неправильно толкуете какие-то моменты. Нужно признать, что каждый имеет право на ошибку. Люди не идеальны. Чтобы не было больно, надо научиться прощать.