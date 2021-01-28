Женское терпение и еще семь неожиданных причин, толкающих мужчину на измену

Возраст. Про мужчин в возрасте 18-30 лет неспроста говорят: «не нагулялся». Это период, когда в мужском организме зашкаливает тестостерон, который крайне сложно контролировать.

Стресс и непонимание. Когда у мужчины, например, проблемы на работе, он находится в состоянии стресса и нуждается в понимании. Многие женщины не дают его партнерам: они хотят внимания к себе, не отдавая ничего взамен.

Сексуальные проблемы. Если партнерша консервативна в сексе и игнорирует предпочтения своего мужчины, то вероятность измены сильно возрастает. Психолог в принципе рекомендует парам проверять свою сексуальную совместимость, прежде чем создавать семью.

Мужской кризис. Это внутренняя психологическая проблема, состояние, когда старые ценности и цели мужчины исчерпали себя. Поэтому ему приходится искать себя снова. Важно не обесценивать его переживания во время кризиса и поддерживать его.

Родительский пример. Если отец мужчины изменял своей жене, а сын его за это не осуждает, вполне вероятно, что он повторит такой сценарий и в собственной супружеской жизни.

Нарцисс и/или манипулятор. Таких людей, привыкших манипулировать другими, сложно поймать на измене. Чем они активно пользуются.

Ближайшее окружение. Если в компании мужчины популярна позиция в духе «чем с большим количеством женщин ты переспал, тем больше ты мужик», то измены будут его философией.

Бесконечное терпение. Женское неумение расставлять границы также может способствовать изменам. Женщины часто терпят, позволяя партнерам слишком многое, а те, чувствуя безнаказанность, ведут себя безответственно.

Признаки состоявшейся или планируемой измены

1. Он скрывает свои связи