Чт, 28.01.2021
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Женское терпение и еще семь неожиданных причин, толкающих мужчину на измену

Измена. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Психолог рассказал wday.ru о главных факторах супружеской неверности.

Мужчины изменяют, бросают свои семьи, уходят к другим женщинам. К сожалению, это распространенный сценарий, реальность, в которой мы живем. Социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов уверен: хоть таких мужчин немало, во многих случаях «поход налево» можно было предотвратить.

Но для этого нужно не закрывать глаза на проблему и надеяться, что все обойдется, а разобраться в этом явлении от и до. Специалист поделился информацией, которая поможет не допустить измену, а в том случае, если она уже произошла, разобраться, как жить дальше.
 
8 факторов риска, которые повышают вероятность мужской измены

Возраст. Про мужчин в возрасте 18-30 лет неспроста говорят: «не нагулялся». Это период, когда в мужском организме зашкаливает тестостерон, который крайне сложно контролировать.

Стресс и непонимание. Когда у мужчины, например, проблемы на работе, он находится в состоянии стресса и нуждается в понимании. Многие женщины не дают его партнерам: они хотят внимания к себе, не отдавая ничего взамен.

Сексуальные проблемы. Если партнерша консервативна в сексе и игнорирует предпочтения своего мужчины, то вероятность измены сильно возрастает. Психолог в принципе рекомендует парам проверять свою сексуальную совместимость, прежде чем создавать семью.

Мужской кризис. Это внутренняя психологическая проблема, состояние, когда старые ценности и цели мужчины исчерпали себя. Поэтому ему приходится искать себя снова. Важно не обесценивать его переживания во время кризиса и поддерживать его.

Родительский пример. Если отец мужчины изменял своей жене, а сын его за это не осуждает, вполне вероятно, что он повторит такой сценарий и в собственной супружеской жизни.

Нарцисс и/или манипулятор. Таких людей, привыкших манипулировать другими, сложно поймать на измене. Чем они активно пользуются.

Ближайшее окружение. Если в компании мужчины популярна позиция в духе «чем с большим количеством женщин ты переспал, тем больше ты мужик», то измены будут его философией.

Бесконечное терпение. Женское неумение расставлять границы также может способствовать изменам. Женщины часто терпят, позволяя партнерам слишком многое, а те, чувствуя безнаказанность, ведут себя безответственно.

Признаки состоявшейся или планируемой измены
 
1. Он скрывает свои связи
 

Сидит в телефоне, но ставит код на разблокировку экрана и отказывается показать, с кем он общается. Честному мужчине нечего прятать от любимой, с которой он связал свою жизнь.

«Многие считают, что у каждого из партнеров должно быть личное пространство, что копаться в чужом телефоне — это плохо и неправильно. Но если спросить женщин, как они узнали об изменах своих мужей, то 99% ответят: „Увидела переписку в телефоне“. По опыту своих клиенток могу сказать, что эти измены можно было предотвратить, семьи спасти, а женщин и детей уберечь от тяжелых последствий развода, если бы супруги соблюдали принцип открытых связей», — объясняет Шахов.
 
2. Он проявляет равнодушие, часто раздражается

Это значит, что ему с вами стало скучно. Он уже не испытывает к вам сексуального влечения, а глубокой эмоциональной связи между вами нет. Секс при этом может быть просто «для галочки», а свободное время мужчина может тратить на компьютерные игры, телевизор и тому подобное.

«В таких случаях многие женщины совершают одну и ту же ошибку: устраивают скандалы, высказывают претензии, требуют большего внимания и близости. В результате дистанция только увеличивается. Но и угождать мужчине, выполнять каждую его прихоть тоже не стоит — тогда он будет воспринимать все как должное и еще больше обнаглеет», — предупреждает специалист.
 
3. Он подводит философию
 

В глубине души каждый мужчина прекрасно понимает, что неверность — это грех. И для того, чтобы разрушить психологический барьер, избавить себя от чувства вины, он придумывает оправдательную философию. Например, «все мужчины полигамны», «все вокруг изменяют» и так далее. Он убеждает в этом себя и пытается убедить в этом женщину.

«Да, по природе мужчина полигамен, но это никак не оправдывает предательство. Если мужчина хочет быть полигамным, он должен оставаться холостым. Брак — это осознанный отказ от полигамии в пользу отношений с одной женщиной, которой мужчина клянется в верности. Нарушение клятвы — это предательство. А предатель — это в первую очередь трус. Если мужчина недоволен браком, может открыто объявить об этом жене, развестись и гулять. Но тот, кто делит с женщиной хлеб и постель, а за ее спиной обманывает ее, презренный трус. Даже если брак неудачный, честный мужчина сначала разведется, а потом будет создавать что-то новое», — убежден Александр Шахов.
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