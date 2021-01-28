ТОП-7 модных сочетаний на весну, в которых ты будешь самой стильной

Длина макси

Грядущей весной длина макси будет по-прежнему актуальна. Выбирай в качестве верхней одежды длинный тренч или пальто, а чтобы визуально удлинить силуэт, носи его поверх монохромного лука. Чтобы создать выразительный силуэт и подчеркнуть талию, добавь пояс. Из обуви отлично подойдут грубые ботинки на шнуровке, массивные челси или кроссовки, остроносые ботильоны на устойчивом блочном каблуке.

В стиле хюгге

Основа стиля хюгге – это удобные трикотажные вещи безупречного качества, в которых всегда тепло и уютно. Бери за основу трикотажный костюм на флисовой подкладке, оверсайз-худи и джоггеры или кашемировый джемпер и широкие шерстяные брюки. Дополняй аутфит уггами, замшевыми ботинками или утепленными кроссовками и не забудь про сумку – лаконичную, с минимум деталей, желательно из мягких материалов.

База + яркие акценты

Весна – идеальное время года для модных экспериментов. Предлагаем начать с простого, а именно с точечного добавления ярких вещей к нейтральной базе. К классическим синим джинсами добавь свитер сочного цвета (зеленого, розового, желтого, оранжевого). Поверх надень базовый тренч или лаконичное пальто и заверши ансамбль акцентной сумкой в тон свитеру. Джинсы и свитер можно заменить на однотонный брючный костюм и разбавить аутфит ярким ремешком и трендовой парой обуви в необычном оттенке.

Многослойность

Этот образ идеально подойдет тем, кто любит экспериментировать с фактурами и кроем. Возьми в качестве базы черные узкие брюки и бежевый джемпер. Добавь еще один слой с помощью кардигана или свободного удлиненного пиджака, поверх надень оверсайз-пальто или плащ. Чтобы добавить образу объема и динамики, небрежно повяжи лаконичный однотонный шарф и заверши ансамбль сумкой-тоут и нейтральным головным убором.

Smart casual

Smart casual – это удобные повседневные образы с нотками делового стиля и элегантности. Встретить весну предлагаем в простом, но стильном аутфите. Классические брюки со стрелками подружи с базовым джемпером или рубашкой свободного кроя. В качестве верхней одежды подойдет пальто прямого кроя с жесткими плечами или классический тренч. Чтобы сделать образ более дерзким, надевай кожаный плащ.

Классика и кожа

Верный способ добавить образу остроты – поэкспериментировать со стилем и фактурами. Попробуй подружить в одном наряде кожаные шорты, классическую рубашку и лаконичное полупальто в «гусиную лапку». Ботфорты, пара изысканных украшений и элегантная сумка идеально завершат аутфит.

Спорт-шик

Если ты поклонница спортивного стиля, попробуй добавить образу немного шика. Например, к базовому худи и городским кроссовкам можно добавить брюки цвета металлик, которые зададут наряду совершенно другое настроение. Трикотажная шапка бини, укороченная дутая куртка, кожаная стеганая сумка – образ готов!